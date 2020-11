Galaxy Watch 3: mise à jour pour optimiser la fonction de santé

Si vous possédez déjà une Galaxy Watch 3, vous pouvez être heureux. Si vous avez considéré la noble Smartwatch de Samsung, il y a maintenant un argument de plus: la mise à jour actuelle améliore la caractéristique principale de la montre – et apporte également quelques petites optimisations.

Si vous avez installé la dernière mise à jour sur la Galaxy Watch 3, la mesure de l’oxygène dans le sang devrait être encore plus précise qu’auparavant, rapporte SamMobile. Samsung a ainsi amélioré la particularité du portable. Le micrologiciel porte le numéro d’identification « R8xxXXU1BTK1 » et est désormais également disponible en Europe après son déploiement initial en Corée du Sud.

Plus d’informations par sortie vocale

Mais l’optimisation de la mesure de l’oxygène dans le sang n’est pas la seule innovation que la mise à jour a à bord. La mise à jour comprend également des instructions vocales pour un certain nombre de scénarios sur la smartwatch: par exemple, pour les séances de formation si vous avez des écouteurs sans fil connectés à la Galaxy Watch 3.

Si vous avez activé la fonction dite «Auto Lap» sur la Galaxy Watch 3, vous pouvez désormais également faire communiquer la distance parcourue ou les données FC par voix. Le nouveau firmware devrait également augmenter la stabilité générale et la fiabilité de la smartwatch. Comme d’habitude, le déploiement sera progressif, il peut donc s’écouler quelques jours avant que vous ne receviez une notification concernant la disponibilité de la mise à jour.

Galaxy Watch 3 également en titane

Samsung a lancé la Galaxy Watch 3 à l’été 2020. La smartwatch chic est également disponible en version titane depuis septembre, par exemple dans la couleur « Mystic Black ». Pour ce modèle, cependant, Samsung facture également 633 euros, tandis que la version standard pour la sortie coûte un peu moins de 420 euros.

Peu de temps après le lancement de la Galaxy Watch 3, Samsung a publié une mise à jour. La mise à jour affecte l’application de santé, mais de nombreuses fonctionnalités bénéficient en particulier à la smartwatch. Cela inclut, par exemple, la possibilité de se connecter plus facilement avec des amis, par exemple pour des activités sportives communes. Depuis, l’application propose également encore plus d’analyses de la forme physique et de la santé.