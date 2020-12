Galaxy S21: toutes les rumeurs sur le téléphone portable de Samsung en un coup d’œil

Le Galaxy S21 ne semble plus loin. Samsung devrait ajouter de nouveaux modèles à sa série S en janvier. Dans notre aperçu, nous vous révélerons quelles informations sur les fonctionnalités présumées ont été divulguées jusqu’à présent. Nous parlons d’un zoom optique 10x et d’un affichage adaptatif 120 Hz.

Samsung prépare apparemment la présentation du Galaxy S21, qui aura lieu immédiatement après le début de l’année. Comme d’habitude les années précédentes, il y a des spéculations sur les nouveaux appareils à l’avance. Cependant, Samsung n’a pas encore publié d’informations officielles sur le Galaxy S21. Jusqu’à présent, ce ne sont que des rumeurs. Cependant, ceux-ci proviennent de fuites qui se sont déjà fait un nom dans le passé et sont considérés comme assez fiables.

Samsung Galaxy: S21 ou S30?

Du Galaxy S10 au Galaxy S20, Samsung a fait un saut de dix pour la première fois. Le Galaxy S30 serait un nom évident et a hanté le moulin à rumeurs en option pendant un certain temps. Récemment, cependant, les rumeurs sur un Galaxy S21 se sont condensées.

En conséquence, Samsung revient à l’ancien schéma. Cela aurait du sens dans la mesure où le nombre serait toujours l’année de publication. Le Galaxy S21 en 2021 semble donc être le grand favori.

A une galaxie rétrécie?

Comme en 2020, Samsung a apparemment trois nouveaux modèles pour la série Galaxy S dans le pipeline en 2021: un modèle de base, une version plus et le Galaxy S21 Ultra, qui se démarquera probablement à nouveau clairement comme un appareil haut de gamme.

À un moment donné, le trio semble se rapprocher. Bien qu’il ne devrait y avoir aucun changement en termes de taille d’affichage dans les deux premiers modèles, le Galaxy S21 Ultra semble avoir rétréci de 0,1 pouce en comparaison. Le produit phare absolu et le S21 + auraient alors presque la même taille, comme vous pouvez le voir dans le tweet ci-dessous.

Les tailles d’affichage présumées:

Samsung Galaxy S21 en 6,2 pouces

Samsung Galaxy S21 + en 6,7 pouces

Samsung Galaxy S21 Ultra en 6,8 pouces

Affichage: Encore 120 Hz pour tout le monde, mais …

Encore une fois, Samsung est de donner à ses meilleurs panneaux de smartphones avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Cela permet un affichage particulièrement fluide. Cependant, seul le S21 Ultra devrait permettre un ajustement adaptatif du taux de répétition. Celui-ci s’adapte alors automatiquement en fonction du contenu affiché. Le 120 Hz ne serait disponible que lorsque vous en avez vraiment besoin; à d’autres moments, comme lors de la lecture de pages Internet, le panneau s’ajuste alors à un taux de rafraîchissement différent – et vous économisez la batterie.

Concernant l’affichage, il devrait y avoir une autre différence entre le Galaxy S21 (+) et le modèle Ultra. Selon Max Weinbach, Samsung prend du recul et n’équipe « que » les deux premiers appareils d’une résolution Full HD +. Le Galaxy S20 (+) se dissout toujours en QHD +. Apparemment, seul le Galaxy S21 Ultra obtiendra un affichage aussi net à l’avenir.

Galaxy S21: entre quincaillerie et belle

La plupart des sujets de conversation jusqu’à présent ont été liés à la conception du Galaxy S21. Le module de caméra en particulier se distingue dans les images qui ont fui et rappelle une charnière de la quincaillerie. La combinaison du module arrière et de la caméra est beaucoup plus agréable sur les photos plus récentes.

Voici à quoi devraient ressembler les trois produits phares, selon LetsGoDigital (© 2020 LetsGoDigital)

Les enregistrements proviennent de LetsGoDigital. Le portail néerlandais a apparemment déjà vu l’appareil et fait des rendus de produits 3D. Ils n’ont pas publié les enregistrements réels pour protéger leur source digne de confiance.

Nous avons rassemblé plus de photos pour vous dans cet article. Vraisemblablement, cependant, la représentation de la variante violette n’est pas exactement exacte. Le module de la caméra et le cadre du boîtier semblent être plus de couleur bronze, comme le montre une bande-annonce qui fuit. Vous pouvez trouver cela un peu plus bas.

Entrons un peu plus dans les détails: on voit que le module caméra du Galaxy S21 Ultra est nettement plus large que celui des deux autres appareils. Cela est dû aux capteurs supplémentaires que le produit phare premium aurait. La caméra frontale est située dans un petit trou de perforation au milieu en haut de l’écran.

De plus, seule la variante la plus chère pourrait obtenir un écran incurvé, tandis que les Galaxy S21 et S21 + bénéficieraient d’un écran plat. Au moins avec le modèle de base, il faut vivre avec un boîtier en plastique au lieu d’un boîtier en verre, comme c’est déjà le cas avec le Galaxy S20 FE. La rumeur dit qu’il faut vivre avec un dos en plastique même sur le modèle Ultra.

Un seul appareil l’aime simplement

Le moulin à rumeurs est également occupé à spéculer sur le choix de la couleur. Le Galaxy S21 devrait apparaître en quatre couleurs, le Galaxy S21 + en trois et le Galaxy S21 Ultra à nouveau en deux variantes de couleurs.

Galaxy S21: gris fantôme, blanc fantôme, violet fantôme et rose fantôme

Galaxy S21 +: noir fantôme, argent fantôme et violet fantôme

Galaxy S21 Ultra: noir fantôme et argent fantôme

Galaxy S21: détails sur l’appareil photo

On prétend que Samsung installe une triple caméra à la fois dans le Galaxy S21 et le S21 +. Le S21 Ultra, quant à lui, apparaîtrait avec une caméra quadruple et serait le point culminant de toute la série.

Galaxy S21 (+) : Objectif principal (12 MP), ultra grand angle (12 MP), téléobjectif (64 MP)

: Objectif principal (12 MP), ultra grand angle (12 MP), téléobjectif (64 MP) Galaxy S21 Ultra: Objectif principal (108 MP), ultra grand angle (12 MP), téléobjectif (10 MP), téléobjectif (10 MP)

Le Galaxy S21 Ultra recevra probablement un objectif de 108 MP (comme son prédécesseur). Il devrait cependant s’agir d’un capteur amélioré prenant également en charge un zoom spatial 100x. Il y a également deux téléobjectifs à bord, qui permettent un zoom optique 10x ou 3x. En d’autres termes: vous pouvez apporter votre motif éloigné sans aucune perte de qualité.

Le Galaxy S21 et le S21 + ont apparemment la même configuration de caméra que le Galaxy S20. Cependant, cela n’est actuellement déterminé qu’en spécifiant les mégapixels. On ignore donc si les deux appareils bénéficieront de capteurs optimisés. Un zoom hybride 3x et un zoom numérique 30x sont également en discussion. Ce qu’il faut ajouter au modèle Plus: une caméra DepthVision supplémentaire. Cela mesure la distance entre le smartphone et le sujet afin de permettre des portraits particulièrement nets.

Le chipset: encore Exynos?

En Europe, le plus gros inconvénient du Galaxy S20 était le chipset qui y était intégré. Alors que Samsung utilise le Snapdragon 865 de Qualcomm pour quelques marchés tels que la Chine et les États-Unis, l’Europe doit se contenter du chipset Exynos 990. Et cela garantit que nous obtenons moins de performances et d’endurance pour le même prix.

Samsung ne semble pas dissuadé du chemin, même s’il aurait dû y avoir de vives critiques en interne. Vous pouvez vous attendre à un Exynos 2100 dans les Galaxy S21, S21 + et S21 Ultra, mais il devrait être nettement plus rapide et plus efficace en matière de gestion de l’énergie que son prédécesseur. Les États-Unis et Cie obtiendront probablement le meilleur chipset Snapdragon 888.

On sait peu de choses sur la mémoire de travail ou la mémoire interne. On pense que le Galaxy S21 et le Galaxy S21 + apparaissent avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage et 256 Go de stockage, respectivement. Le Galaxy S21 Ultra serait disponible avec 12 Go ou 16 Go de RAM et au moins 512 Go de mémoire interne. Les spécifications réelles ne sont finalement disponibles que lors de l’événement déballé.

Pour un contact personnel

Des accessoires manquants?

Apple a ouvert la voie et a plaisanté à Samsung à ce sujet: l’absence de chargeur et d’écouteurs. Et pourtant, la rumeur frémit que le fabricant sud-coréen se passera également de ces accessoires dans les Galaxy S21, S21 + et S21 Ultra.

Cette étape sauverait un peu Samsung. Et: beaucoup ont déjà un chargeur et des écouteurs. L’emballage plus petit permettrait d’expédier plus d’appareils à la fois et de réduire les coûts de transport. On ne peut qu’espérer que le fabricant répercutera les économies sur le client.

Galaxy S21: prix et sortie

Si l’on en croit les rumeurs, Samsung présentera le Galaxy S21 le 14 janvier 2021. Ce serait un mois plus tôt que la présentation du S20 l’année dernière. Les précommandes doivent commencer immédiatement après l’événement. Le lancement sur le marché devrait alors avoir lieu le 29 janvier. Une édition fan du Galaxy S21, similaire au Galaxy S20 FE, ne suivra probablement que plus tard dans l’année.

Il est gratifiant de s’attendre à des prix inférieurs à ceux de la série S20. Cela est probablement dû, entre autres, à la baisse des coûts de fabrication et à Apple. Le gros concurrent propose l’iPhone 12 aux États-Unis à des prix légèrement inférieurs à ceux des prochains modèles Galaxy S de Samsung (vraisemblablement):

Galaxy S21 : 850 € – 899 €

: 850 € – 899 € Galaxy S21 + : 1050 à 1099 €

: 1050 à 1099 € Galaxy S21 Ultra: 1250 € – 1299 €

Les nouveaux modèles coûteraient donc environ 100 dollars de moins que leurs prédécesseurs. De toutes les rumeurs, les prix devraient la recevoir avec la plus grande part de scepticisme. Dans cette section, les fuites sont pour la plupart divisées et la vérité n’apparaît que lors de l’événement déballé.