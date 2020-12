Galaxy S21: Snapdragon 888 est parfois plus lent que A13 dans l’iPhone 11

Avec le Galaxy S21, Samsung souhaite sortir un smartphone haut de gamme pour 2021 qui devrait établir des normes – à la fois dans le camp Android et contre la concurrence Apple. Selon les benchmarks actuels, le Snapdragon 888 est très rapide. Mais est-ce suffisant pour le gros concurrent?

Le Snapdragon 888 alimentera le Galaxy S21 dans certaines régions. Dans le test Geekbench 5, le chipset Qualcomm avec un cœur a obtenu un score de 1135 points, rapporte AnandTech. Avec plusieurs cœurs, le Snapdragon 888 atteint 3794 points. À titre de comparaison: l’iPhone 12 Pro avec l’A14 a obtenu 1603 points avec un cœur et 4187 points avec plusieurs cœurs.

L’A13 de l’iPhone 11 Pro bat le Snapdragon 888 avec au moins un noyau: avec un résultat de 1331 points. Avec plusieurs cœurs et 3366, l’A13 est inférieur à la puce du Galaxy S21, ne serait-ce qu’à peine. Dans la comparaison graphique de GFXBench, la nouvelle puce Snapdragon doit même admettre la défaite de l’iPhone SE.

Consommation d’énergie importante pour la comparaison

Cependant, c’est important ici: la consommation d’énergie est un facteur décisif pour évaluer les performances réelles. Il est important que le Snapdragon 888 parvienne à atterrir entre 4 et 4,5 watts. Ensuite, il pourrait maintenir les «performances de pointe», c’est-à-dire les performances maximales, sur une plus longue période – et les produits phares d’Android de 2021 seraient supérieurs à l’iPhone 12 et Co.

Si Samsung étrangle la puce, cependant, cela pourrait paraître mauvais pour le Galaxy S21 en comparaison directe. Cependant, les benchmarks ne donnent jamais une idée approximative des performances des chipsets. Les différences sont généralement à peine perceptibles dans la vie quotidienne. Néanmoins, il est bon de savoir que l’iPhone 11 (Pro) peut au moins théoriquement rivaliser avec le Galaxy S21.

En Europe à nouveau avec la puce Exynos?

Une autre question est plus intéressante pour le marché européen: quelle est la puissance du nouvel Exynos 2100 de Samsung? Car selon les rumeurs, le Galaxy S21 sera équipé de cette puce dans ce pays, tandis que le Snapdragon 888 est utilisé aux USA, entre autres. Selon un résultat de référence de novembre 2020, l’Exynos ne se rapproche pas de l’A14 d’Apple. Mais il y a également eu d’autres résultats.

Le Galaxy S21 offrirait une durée de vie de la batterie nettement plus longue que son prédécesseur. Il sera passionnant de voir si Samsung augmente réellement la fourchette de prix entre le modèle standard et le modèle ultra: quel est le prix des versions individuelles? Nous en saurons bientôt plus: à la mi-janvier 2021, Samsung présentera au public le successeur du Galaxy S20 and Co.