Galaxy Note 20: taille par rapport au Samsung Galaxy Note 10

KAILH Support Telephone Voiture Ventilation Support Voiture Ventouse Universel avec Rotation 360° Support Voiture au Pare-Brise Tableau Bord Sortie d'air pour Iphone Samsung Galaxy Note Huawei Sony

[Support voiture universel] Ce support de voiture dispose d'un bras flexible pour téléphones mobiles et appareils GPS de 4,0 - 6,0’’. Supporte Iphone, Samsung, Huawei, LG, Sony, Mi et autres téléphones intelligents et GPS. [Vue multifonctionnelle] Ce support de voiture peut être utilisé pour les tableaux de bord, les pare-brise et les aérateurs de voiture. Le support trois-en-un offre au conducteur plus de choix, permet d’ajuster la longueur et l’angle pour obtenir la meilleure vision de conduite, très pratique à utiliser. Vous pouvez également utiliser des clips de ventilation pour voiture (Remarque: une exposition prolongée peut affecter l'utilisation des ventouses). [Coussin en caoutchouc anti-rayures intégré] Ce support de téléphone portable est doté d'une poignée en éponge amortissante pour tenir votre téléphone en toute sécurité. Ne fera pas mal à votre téléphone. [Absolument silencieux] Le support de téléphone portable parfait est absolument silencieux. Aucun bruit anormal ne se produira pendant le processus de conduite. Il est silencieux et sûr par rapport aux autres supports de gravité. [Assurance qualité] Le support de téléphone de voiture de haute qualité vous offre l'expérience de conduite la meilleure et la plus sûre. Nous fournissons un service après-vente parfait, s'il vous plaît contactez-nous si vous avez des questions, nous vous répondrons dans les 24 heures. Merci pour votre soutien.