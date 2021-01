Galaxy Fold a commencé à recevoir la mise à jour One UI 3.0 basée sur Android 11

Samsung Galaxy Fold a commencé à recevoir la dernière mise à jour logicielle qui apporte One UI 3.0 basé sur Android 11 à l’appareil. SamMobile rapporte que la dernière mise à jour est actuellement en cours de déploiement en France et aux Émirats arabes unis pour la variante LTE et au Royaume-Uni et en Suisse pour la variante 5G.

Selon le rapport, la mise à jour est fournie avec la version du firmware F900FXXU4DUA1 pour la variante LTE et F907BXXU4DUA1 pour la variante 5G.

Les utilisateurs de Samsung Galaxy Fold en France et aux Émirats arabes unis peuvent désormais mettre à jour leur appareil Galaxy Fold en accédant aux paramètres de leur téléphone, à la mise à jour logicielle, puis au téléchargement et à l’installation.

Pour rappel, Samsung a révélé au début du mois dernier la feuille de route de mise à jour d’Android 11 One UI 3.0 pour plusieurs de ses appareils Galaxy qui recevront la mise à jour tout au long de l’année. Selon la feuille de route, la mise à jour Android 11 basée sur One UI 3.0 devrait être disponible en Inde en janvier pour les utilisateurs du Galaxy Fold. Cependant, il n’y a pas encore de preuve de la mise à jour.

Si vous avez manqué la feuille de route officielle de mise à jour d’Android 11 basée sur One UI 3.0 publiée le mois dernier pour l’Inde, vous pouvez la trouver ci-dessous.

Calendrier de publication de la mise à jour One UI 3.0 (Android 11) pour l’Inde

Décembre 2020 Galaxy S20 Galaxy S20 + Galaxy S20 Ultra

Janvier 2021 Galaxy Fold Galaxy S10e Galaxy S10 + Galaxy Note10 Galaxy Note10 + Galaxy S10 Lite Galaxy Z Flip Galaxy Note20 Galaxy S20 FE Galaxy Note20 Ultra Galaxy Z Fold2

Mars 2021 Galaxy A70 Galaxy M30s Galaxy A51 Galaxy Note10 Lite Galaxy M31 Galaxy M21

Avril 2021 Galaxy A50 Galaxy A50 Galaxy A80 Galaxy M51 Galaxy Tab S7 + Galaxy Tab S7

Mai 2021 Galaxy A70s Galaxy Tab S6 Galaxy A71 Galaxy M31s Galaxy Tab S6 Lite

Juin 2021 Galaxy M40 Galaxy A31 Galaxy M11 Galaxy A21s Galaxy M01 Galaxy M01 Core Galaxy Tab A7 (2020)

Juillet 2021

Août 2021 Galaxy A10 Galaxy A10 Galaxy A20 Galaxy A20s Galaxy A30s Galaxy Tab A 10.1 (2019)

Septembre 2021 Galaxy M10 Galaxy Tab A 8.0 (2019)



La source