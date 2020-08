Galaxy A71 et A51: les prix ont considérablement baissé six mois après la sortie

Les Galaxy A51 et Galaxy A71 sont les smartphones de milieu de gamme actuellement proposés par Samsung. Lors de nos tests, les deux appareils ont fonctionné courageusement. Cependant, six bons mois après le début des ventes, ils sont devenus beaucoup plus attractifs: les prix des Galaxy A71 et Galaxy A51 ont considérablement baissé.

Comme le Galaxy A71, le Galaxy A51 est arrivé sur le marché mi-décembre 2019. Depuis lors, les deux appareils appartiennent à la classe moyenne supérieure de la gamme de smartphones Samsung – et ils l’ont prouvé lors de notre test. Avec des prix de départ de 369 euros et 469 euros, les deux téléphones portables n’étaient pas forcément les représentants les moins chers de ce segment de marché. Cependant, les prix ont été abaissés assez rapidement.

Galaxy A51 et A71: prix réduits de 25%

Bien qu’il soit courant que les smartphones Android deviennent moins chers après leur sortie, la réduction de prix pour les Galaxy A51 et A71 est assez drastique. Les moteurs de recherche permettent des recherches rapides et nous disent que le Galaxy A51 coûte environ 25% de moins qu’il y a six mois. Le prix du Galaxy A71 a même baissé de près de 30%.

Le “plus petit” Galaxy A51 avec son écran Super AMOLED est désormais encore moins cher chez certains revendeurs que son prédécesseur, l’A50. Il est donc peu probable que Samsung réduise à nouveau de manière significative le point de coût si tôt. Au vu de notre conclusion positive au test du Galaxy A51, c’est actuellement l’une des bonnes affaires parmi les smartphones de milieu de gamme. Et il en va de même pour le Galaxy A71. Vous pouvez découvrir les différences entre les deux modèles dans notre comparaison.