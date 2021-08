Galaxy A52S : Samsung a doté la mise à niveau de l’A52 d’un processeur plus puissant

VELILLA V3014S - Unisexe PANTALON STRETCH MULTIPOCHES À BANDES REFLECHISSANTES Navy - Taille 52

Certaines conditions de travail obligent le professionnel à porter des vêtements dont les surfaces sont rétro-réfléchissantes et fluorescentes. Avec ce pantalon, VELILLA mise sur des produits de qualité certifiés. Il est incontournable pour les employés d’entreprises de transport privé ou public, des employés d’aéroport et d’entreprises de récupération et élimination de déchets. Ce pantalon avec ses bandes réfléchissantes au niveau des mollets prévient les risques d’accident lorsque les conditions extérieures sont difficiles et rendent la visibilité réduite. Il intervient pour une question de législation et de sécurité. En portant ce pantalon, l’usager augmente ses chances d’être facilement repéré par les autres. Sa taille élastiquée assure un ajustement parfait et certifie une meilleure liberté de mouvement à son utilisateur. Le travailleur gagnera en temps s’il ne réalise pas des va-et-vient pour aller chercher ses outils. Avec ce pantalon, il aura tout son matériel à portée de main pour être efficace et productif. Ce pantalon est équipé de 2 poches latérales, de 2 poches avec rabat velcro et curseurs ainsi que de 2 poches arrières de renfort dotées de rabat et velcro pour faciliter le travail. Sa composition lui confère une belle souplesse et un confort sans égal. Grâce à ses coutures contrastées, il dure dans le temps et résiste aux déchirures et aux frottements. Ce pantalon est également facile à entretenir. L’ensemble est robuste mais reste confortable. Matière : 46 % coton, 38 % EME, 16 % polyester Couleurs : bleu et gris Poids : 240g/m2