Galaxy A32 5G, ce serait le mobile 5G le moins cher de Samsung

Le mobile 5G le moins cher de Samsung arrive: voici ce que nous savons sur le Galaxy A32 5G.

Le Samsung Galaxy A42 5G portait jusqu’à présent le titre de samsung mobile 5G le moins cher du marché. Mais tout indique qu’il cessera d’occuper ce trône très bientôt.

Parce que Samsung semble travailler sur un nouveau modèle milieu de gamme avec la connectivité 5G. Il s’agit de Samsung Galaxy A35 5G, un terminal découvert par le portail GalaxyClub, qui fera partie de la série Galaxy A que Samsung prévoit de lancer l’année prochaine 2021.

Le Galaxy A32 5G aura trois caméras arrière et un lecteur d’empreintes digitales latéral

Ledit terminal aurait été découvert avec le code modèle SM-A326. De cette dénomination, on peut déduire que Samsung aurait prévu de lui donner le nom de Galaxy A32. De plus, des rumeurs suggèrent que l’inclusion d’un Modem compatible 5G ce serait le principal aspect différentiel de ce modèle.

On parle aussi d’un Batterie d’une capacité de 5000 mAh, une caméra arrière tripler conduit par un capteur de 48 mégapixels, et un capteur de profondeur de deux mégapixels, qui serait probablement accompagné d’un troisième capteur avec ** objectif ultra grand angle.

À travers le rend fabriqué par un fabricant de housses de protection, nous avons également eu un premier aperçu de ce que serait apparemment le conception du nouveau Galaxy A32 5G.

Rendu Samsung Galaxy A32 5G via le fabricant de coque

-C jack 3,5 mm

-Lentilles alignées verticalement sur LHS

-Scanner d’empreintes digitales physique et touches de volume sur RHS# GalaxA325G pic.twitter.com/dmZOm4ARGj – Sudhanshu (@ Sudhanshu1414) 26 novembre 2020

Compte tenu du fait que le Galaxy A42 5G peut être acheté au prix de 349 euros – ou moins -, tout semble indiquer qu’il s’agira d’un modèle encore moins cher, qui peut évoluer dans une fourchette de 250 euros.

Pour l’instant, on ne sait pas grand-chose d’autre sur cet appareil. Le plus susceptible d’être des hauteurs est que Samsung attend de présenter divers membres de la série Galaxy A à la fin de l’année ou au début de 2021. Il ne nous faudra donc pas beaucoup plus de temps pour le savoir.

