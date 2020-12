Gal Gadot n’exclut pas de revenir à «  Wonder Woman  » à une condition

Gal Gadot a révélé qu’il n’exclut pas une troisième bande de ‘Wonder Woman’, toujours et quand Patty Jenkins a une bonne histoire pour elle.

Gadot a commencé à jouer le rôle de Diana Prince, mieux connu comme Wonder Woman dans 2016, sur la bande, Batman v Superman: l'aube de la justice, devenant rapidement l'héroïne la plus importante du MCU, ayant joué à ce jour dans deux films.







À un jour de sa sortie dans les salles américaines et HBO Max, la nouvelle bande, ‘Wonder Woman 1984’ suivrai Diane au cours de sa vie solitaire à Washington DC, lorsque deux nouvelles menaces, Seigneur Maxwell (Pedro Pascal) et Barbara Minerva / Cheetah (Kristen Wiig), menacent votre tranquillité.

‘Wonder Woman 1984’, a eu une première graduelle dans le monde, à mesure que la situation sanitaire s’éclaircit dans différentes parties du monde, et ce sera maintenant au tour de la États UnisCependant, lors de sa tournée dans les cinémas internationaux, le film a fait sensation auprès des fans.

Récemment, Gadot on lui a demandé si elle serait intéressée par une troisième tranche de 'Wonder Woman', « Je ne sais pas. On n'en parle pas encore. Nous n'avons aucune idée … j'aimerais en faire une autre si l'histoire est géniale et avec Petit pâté, bien sûr. Mais nous devrons attendre et voir.







Il a également ajouté qu’un troisième film serait « une belle clôture » à l’arc dramatique de son personnage.

D’un autre côté, récemment, Patty Jenkins a fait l’objet de critiques pour avoir choisi Gal Gadot pour jouer dans un nouveau biopic sur Cléopâtre, l’accusant de «blanchir» le personnage.