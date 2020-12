Gal Gadot n’a pas eu la meilleure expérience avec Joss Whedon lors des reprises de la Ligue de la justice

Gal Gadot a également eu des problèmes avec Joss Whedon lors de la réalisation de 2017 Ligue de justice. Il a également été révélé que Gadot avait témoigné dans le cadre de l’enquête sur l’inconduite de WarnerMedia, qui avait été lancée par l’acteur de Cyborg Ray Fisher. L’actrice dit: « Je sais qu’ils ont fait une enquête très approfondie, même sur le temps que j’ai passé avec eux », bien que Fisher semble penser que le studio pourrait aller de l’avant et faire beaucoup plus avec toutes les informations que lui et d’autres ont fourni sur le travail avec Whedon.

Dans un tweet de la semaine dernière, Ray Fisher a déclaré: « Il y a encore des conversations à avoir et des résolutions à trouver. » Quoi qu’il en soit, Gal Gadot la soutient Ligue de justice co-star. « Je suis heureux que Ray sorte et dise sa vérité », a déclaré Gadot. le Wonder Woman 1984 star a ensuite fait allusion aux problèmes qu’elle avait avec Joss Whedon. Vous pouvez lire ce qu’elle avait à dire ci-dessous.

« Je n’étais pas là avec les gars quand ils ont tourné avec Joss Whedon – J’ai eu ma propre expérience avec [him], ce qui n’était pas le meilleur, mais j’en ai pris soin là-bas et quand c’est arrivé, je l’ai amené aux plus hauts gradés et ils s’en sont occupés. Mais je suis heureux que Ray monte et dise sa vérité. «

Gal Gadot sera considéré comme Diana Prince plus tard ce mois-ci, puis à nouveau en mars, lorsque HBO Max commencera à diffuser Justice League de Zack Snyder. Gadot a pu participer aux nouvelles reprises et est très enthousiasmé par le projet dans son ensemble. « Je suis très heureuse pour Zack d’avoir cette opportunité d’avoir sa version du film là-bas », a-t-elle déclaré. Cela étant dit, 2020 a été une montagne russe pour l’actrice, qui a vu Wonder Woman 1984La date de sortie de l ‘est rebondi comme un ballon de plage.

Quant à la décision de libérer Wonder Woman 1984 dans les théâtres et HBO Max en même temps, Gal Gadot admet que ce n’était pas son premier choix. « Avant la pandémie, j’aurais fait volte-face, eu une crise de colère et me suis battu très fort » pour une sortie théâtrale traditionnelle, dit Gadot. « Mais en période de pandémie, vous ne savez tout simplement pas. J’espère qu’une fois la pandémie terminée, tous ces grands films merveilleux avec de grands cinéastes et des stars iront au cinéma. » Warner Bros. mène la charge sur le nouveau calendrier de sortie hybride, qui a envoyé des ondes de choc à travers l’industrie du divertissement.

Warner Bros. a choqué le monde et même leurs partenaires les plus proches avec leur annonce 2021 la semaine dernière. «Je ne peux pas voir les studios faire des films tentaculaires juste pour les streamers parce que c’est une expérience à 360 ° d’aller au théâtre et de vivre cela», déclare Gal Gadot. «J’espère certainement qu’une fois la pandémie terminée, les choses reprendront leur cours». Gadot n’est pas la seule à espérer que les choses reviennent à la normale. Vous pouvez consulter l’intégralité de la longue interview avec Gal Gadot au Los Angeles Times.

Ce qui suit m’a été transmis au nom de @WarnerMedia à 17 h HNE aujourd’hui: – L’enquête de Justice League est maintenant terminée. – Cela a conduit à des mesures correctives.

