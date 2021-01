Gal Gadot jure que le méchant de Wonder Woman 1984, Maxwell Lord n’est pas Donald Trump

Il y a eu beaucoup de spéculations sur l’un des personnages centraux de Wonder Woman 1984 depuis sa sortie le jour de Noël. De nombreux téléspectateurs pensent que l’antagoniste central du film, Maxwell Lord, est basé sur le président Trump.

cependant, Wonder Woman 1984 La star Gal Gadot a récemment rejeté les allégations, assurant que Maxwell Lord n’était pas inspiré par Donald Trump ou des personnalités politiques.

Maxwell Lord n’est pas basé sur Donald Trump dans « Wonder Woman 1984 »

Gal Gadot assiste à la soirée des Oscars Vanity Fair 2020 | David Crotty / Patrick McMullan via Getty Images

EN RELATION: ‘Wonder Woman 1984 ‘: Gal Gadot révèle à quel point Diana a changé

Gadot a expliqué l’histoire de Maxwell Lord lors d’une récente interview avec Variety.

« Quand nous l’avons tourné, nous n’y avons pas vraiment pensé », a déclaré Gadot. «Jusqu’à ce que nous soyons arrivés à la Maison Blanche et ensuite nous sommes comme ‘Hm’.

De l’avis de Gadot, Maxwell Lord est basé sur Gordon Gekko, le principal antagoniste de Wall Street.

« Mais tout a commencé – Maxwell Lord a tellement de versions différentes dans le monde de la bande dessinée, dans les bandes dessinées », a déclaré Gadot. «Et je pense que Patty [Jenkins] et Dave et Jeff, les écrivains, ont vraiment pris la personnalité de Gordon Gekko.

C’est une personne ordinaire avec de grandes aspirations

Gadot a également expliqué comment Maxwell Lord est plus une personne ordinaire qu’un véritable supervillain.

« Mais le truc à propos de Maxwell Lord dans notre film, contrairement aux bandes dessinées, c’est qu’il est plus complexe parce qu’il n’est pas qu’un méchant, un méchant méchant », a ajouté Gadot. « C’est une personne ordinaire qui veut être toutes ces choses que vous penseriez voir à la télévision et tout ça. »

Pour les acteurs et l’équipe, l’accent était principalement mis sur l’histoire du scénario, et non sur l’imitation des événements se déroulant dans la vraie vie.

«Je pense et je sais par Pedro pendant que nous tournions le film qu’à un certain moment, il s’est concentré sur la page et sur ce qu’il y avait là», a déclaré Gadot. «Et avec Patty, ils viennent de créer ce personnage. Mais nous n’avons jamais [tried] pour imiter quelqu’un d’autre. Nous n’avons jamais essayé d’imiter Trump ou quoi que ce soit.

‘Wonder Woman 1984’ n’est pas un film politique

Gadot a également rejeté l’idée que Wonder Woman 1984 est un film politique, bien qu’il comporte certains éléments politiques.

«Je ne pense pas que ce soit un film politique», a déclaré Gadot. «Je pense qu’il y a des éléments politiques simplement parce que c’est la nature du monde et que nous avons affaire à des sujets qui peuvent facilement être liés à la politique. Mais le film ne parle pas de politique. Le film parle de quelque chose de beaucoup plus simple. Il s’agit de la vérité, du pouvoir de la vérité et de l’espoir.

Il y a un message dans le film

Lorsqu’on lui a demandé si le message du film était de faire attention à ce que vous souhaitiez, Gadot a confirmé.

« Ouais, c’est de ça qu’il s’agit, vraiment », a déclaré Gadot. «Parce que, encore une fois, nous vivons – en 2018, voire en 2017… avant l’écriture du scénario, Patty et moi avons déjà discuté de l’histoire de ce film… Nous avions déjà l’impression que le monde allait dans un endroit sombre et nous voulions toucher là-dessus. … Nous voulons y apporter une valeur ajoutée, et pas seulement faire un film divertissant, mais nous aspirons toujours à avoir un message profond auquel nous croyons.