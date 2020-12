Gal Gadot fera la tête d’affiche de la franchise d’espionnage de style James Bond avec Heart of Stone

Il a été dit plus tôt cette année que Gal Gadot cherchait à diriger sa propre franchise d’espionnage semblable à celle du James Bond et Mission impossible franchises, et cela a maintenant été confirmé, avec le projet qui aurait été intitulé Cœur de pierre. Le thriller d’espionnage est une idée originale et donnerait une touche féminine au genre.

Tom Harper, qui a récemment réalisé le film d’aventure Les aéronautes avec Eddie Redmayne et Felicity Jones, est en pourparlers pour diriger le projet. Hopper est également connu pour La femme en noir 2: Ange de la mort, et la comédie dramatique musicale Rose sauvage, ainsi que la réalisation d’épisodes de petites entreprises sur écran comme Misfits, C’est l’Angleterre ’86, Guerre et paix et le drame policier populaire de l’époque Peaky Blinders.

Le script pour Cœur de pierre est écrit par l’écrivain de bandes dessinées Greg Rucka, qui est surtout connu pour son travail sur Bandes dessinées d’action, Stumptown, Batwoman, Magie noire, Bandes dessinées détective, Lazare, et, plutôt à juste titre, Wonder Woman. Il est également le créateur du roman graphique La vieille garde, une histoire qui a été récemment adaptée par Rucka lui-même et qui a été un énorme succès pour Netflix. Allison Schroeder, nominée pour un Oscar pour son travail sur le Figures cachées script écrira également le film aux côtés de Rucka. David Ellison de Skydance produira avec Dana Goldberg et Don Granger. Gadot produira via sa bannière Pilot Wave, aux côtés de Jaron Varsano, Bonnie Curtis et Julie Lynn.

Détails plus larges du tracé pour Cœur de pierre sont en grande partie inconnus, bien que lorsque les rumeurs ont commencé, une source a affirmé qu’il pourrait bien s’agir d’un film Spy vs Spy, mais cela n’est actuellement pas confirmé et est devenu plus improbable depuis que le projet est décrit comme une idée originale.

Skydance Media resterait ouvert à l’idée que le film soit diffusé directement en streaming. Les circonstances actuelles ne montrant aucun signe de ralentissement, les débuts en streaming pour les blockbusters à gros budget sont là pour rester dans un avenir prévisible.

Un de ces gros blockbusters est celui de Gal Gadot Wonder Woman 1984, qui a récemment été déplacé vers une sortie numérique et théâtrale simultanée le 25 décembre. Reprenant le super-héros amazonien dans les années 1980, la suite trouve Diana Prince au plus fort de la guerre froide entre les États-Unis et l’Union soviétique. Wonder Woman 1984 trouve Diana Prince en conflit avec deux ennemis redoutables – Barbara Ann Minerva de Kristen Wiig alias Cheetah et l’homme d’affaires médiatique de Pedro Pascal Maxwell Lord. Si cela ne lui suffisait pas déjà, Diana retrouvera également son ancien amoureux Steve Trevor, une fois de plus joué par Chris Pine, qui est revenu d’entre les morts dans des circonstances mystérieuses.

Gadot a récemment partagé un message concernant le nouveau plan de sortie, invitant les fans à voir Wonder Woman 1984 dans les théâtres, le cas échéant. «J’attendais de partager ce film avec vous depuis si longtemps», a-t-elle déclaré. « Je sais que les cinémas font tout ce qu’ils peuvent pour assurer votre sécurité et vous offrir une expérience cinématographique complète. Donc, si vous avez une salle de cinéma à proximité de vous, des billets sont disponibles maintenant. Alors, allez chercher votre billets, regardez ce film, regardez Wonder Woman 1984 et profitez d’une soirée cinéma spéciale. J’ai hâte d’entendre ce que vous en pensez. «

Avec Wonder Woman, Netflix Avis rouge et maintenant Cœur de pierre, il semble que Gadot apprécie son rôle de prochaine grande superstar d’action. Cela nous vient du Hollywood Reporter.

