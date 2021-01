Gal Gadot était prêt à arrêter d’agir avant de décrocher le rôle de «  Wonder Woman  »

Gal Gadot peut voler haut en tant qu’icône hollywoodienne maintenant qu’elle a joué dans plusieurs films Marvel, mais le Wonder Woman 1984 star a failli quitter Hollywood pour de bon.

L’actrice israélienne était apparemment devenue si fatiguée du rejet constant qu’elle recevait qu’elle était prête à jeter l’éponge et à abandonner le jeu d’acteur. Heureusement, elle a décroché le rôle historique de Wonder Woman et sa vie a changé à jamais.

Gal Gadot en a eu assez du rejet d’Hollywood

Gal Gadot assiste à la soirée des Oscars Vanity Fair 2020 | Matt Winkelmeyer / VF20 / WireImage

Gadot avait été dans l’industrie du cinéma pendant un certain temps avant de commencer à avoir des doutes sur sa carrière d’actrice. Elle avait eu des rôles mineurs dans des films comme ceux de 2009 Rapide furieux, mais ne voyait pas le succès auquel elle s’attendait.

Avant de décrocher l’audition pour Wonder Woman, elle envisageait sérieusement de renoncer à jouer pour de bon.

«Cette profession, le rejet, ooh mec, c’est difficile», a déclaré Gadot dans une interview refaite en 2017 avec Jimmy Fallon. «J’ai eu tellement d’almosts, et un autre test de caméra… et un autre rôle, et un autre rôle… et je disais à mon mari: ‘Je ne sais pas combien de temps je peux prendre, traînant ma famille à Los Angeles, faisant ce … «

Personne n’a dit à Gal Gadot qu’elle auditionnait pour le rôle de « Wonder Woman »

Cependant, les choses ont changé pour elle après un voyage de routine à Los Angeles pour quelques autres auditions. Pendant son séjour, elle a reçu un appel téléphonique du réalisateur Zach Synder, qui ne lui a pas dit pour quel rôle elle auditionnait.

«Lors du même voyage – nous étions à Los Angeles – j’ai reçu un appel téléphonique de Zach Snyder, qui voulait m’auditionner pour ce rôle secret», a déclaré Gadot. «Je me suis dit: ‘Ok, bien sûr… je vais faire ça.’»

Aussi déroutant que cela puisse paraître d’auditionner pour un rôle sans contexte, c’est encore plus difficile de le faire.

« Vous avez des lignes, vous obtenez les lignes, mais vous n’avez aucune idée de ce qu’est l’histoire, de qui est le personnage, rien », a déclaré Gadot.

Elle était prête à arrêter d’agir pour de bon

Après son audition, Gadot était encore plus incertaine quant à l’avenir de sa carrière. De retour dans sa patrie d’Israël, elle a dû faire une introspection.

«Nous avons tourné, fait l’audition, je suis retourné en Israël pour tourner un film israélien, et je ne savais pas si je voulais continuer à jouer par la suite», a déclaré Gadot.

Elle a été rappelée pour des tests de caméra et n’avait toujours aucune idée du rôle

La fortune de Gadot a changé après que son agent lui ait donné un appel de suivi à propos du rôle. Apparemment, Synder l’aimait et voulait qu’elle revienne pour des tests de caméra.

Cependant, Gadot n’avait toujours aucune idée de ce qu’était le rôle.

«De toute façon, je suis en Israël, je reçois un appel téléphonique, ils me disent qu’ils veulent faire un test de caméra», a déclaré Gadot. «Je suis comme, ‘Encore une fois? Test de la caméra à nouveau? Un autre presque presque? Et puis je me dis: ‘Ok, peu importe, pourquoi suis-je testé? Quelle est la partie? Et puis mon agent dit: «Ils ne vous l’ont pas dit? Je suis comme ‘Non’ Donc personne ne sait… »

Après avoir réussi les tests d’écran, Gadot a finalement reçu un appel alors qu’elle était assise dans un avion, confirmant qu’elle avait obtenu le rôle. Elle était tellement excitée qu’elle a commencé à crier dans l’avion, surprenant tout le monde.