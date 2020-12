Gal Gadot et Patty Jenkins reviendront pour Wonder Woman 3

Après Wonder Woman 1984Débuts en salle / en streaming de Warner Bros. a donné le feu vert à un troisième film de la franchise.

Apparemment, Warner Bros était satisfait de la sortie de Wonder Woman 1984 (le premier film à utiliser son plan de lancement de théâtre hybride / HBO Max) alors que le studio a annoncé qu’il mettait un troisième film, qui conclura la trilogie, sur la voie rapide.

« Alors que les fans du monde entier continuent à embrasser Diana Prince, conduisant la solide performance du week-end d’ouverture de Wonder Woman 1984, nous sommes ravis de pouvoir continuer son histoire avec notre vraie vie Wonder Women – Gal et Patty – qui reviendra pour conclure le long -trilogie théâtrale prévue», A déclaré Toby Emmerich, président de la BM.

Wonder Woman 3 verra Gal Gadot revenir au rôle de super-héros emblématique avec Patty Jenkins à bord pour écrire et diriger à nouveau. Maintenant, malgré la formulation ici pour «accéléré», je ne m’attendrais pas à voir la suite dans un avenir très proche. Après tout, Jenkins est déjà attaché à diriger Star Wars: Escadron de voleurs pour une version 2023, ce qui ne lui laisserait presque pas le temps de le faire à l’avance.

Quoi qu’il en soit, ce sera bien de savoir que l’histoire de Diana aura un