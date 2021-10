Gal Gadot et Lynda Carter rejoignent les fans de DC pour célébrer le 80e anniversaire de Wonder Woman

Les Wonder Women en direct de DC s’honorent les unes les autres au moment de la sortie de la bande dessinée du 80e anniversaire du super-héros. Sur Twitter, du live-action original Wonder Woman L’actrice Lynda Carter a posté de superbes illustrations de son incarnation du personnage posant juste au-dessus de la version Gal Gadot du DCEU. Créditant l’artiste, Carter dit également dans la légende : « Soeurs pour toujours. Je t’aime, @GalGadot ! »

Gal Gadot s’est empressée de retweeter la photo et de dire de son camarade Wonder Woman l’actrice, « Mama bear », ajoutant quelques trèfles avec un emoji en forme de cœur. D’une Wonder Woman à l’autre, c’est amusant de voir cet amour partagé entre les deux actrices, surtout avec autant de fans de DC à travers le monde célébrant également les 80 grandes années du célèbre super-héros.

La célébration en ligne découle de la sortie récente de la bande dessinée de 100 pages de DC Wonder Woman 80e anniversaire #1. Il comprend de nouvelles histoires impliquant Wonder Woman présentées par divers talents acclamés de DC, avec différentes histoires mettant en valeur son passé, son présent et son avenir. La bande dessinée est sortie le 5 octobre, mais il est également prévu d’organiser une célébration mondiale de Wonder Woman le 21 octobre.

Lynda Carter a joué Wonder Woman dans une série télévisée en direct qui a été diffusée pendant trois saisons dans les années 1970. Elle passerait les clés à Gal Gadot des décennies plus tard lorsque Warner Bros. a présenté pour la première fois le super-héros dans le film croisé Batman v Superman : L’Aube de la justice. Elle a ensuite été utilisée dans le crossover 2017 Ligue des justiciers et est apparu dans des scènes supplémentaires lorsque les quatre heures ont été coupées Ligue de justice de Zack Snyder est sorti cette année.

Gadot a également joué dans le solo Wonder Woman film sorti en 2017. Alors que de nombreux films DCEU ont eu du mal avec les critiques et n’ont pas répondu aux attentes du box-office, Wonder Woman, a été un très gros succès tant au box-office qu’auprès de la critique. C’est l’un des rares films DCEU à avoir une suite officielle, Wonder Woman 1984, qui est sorti en décembre 2020. En raison de la pandémie, il n’a pas failli reproduire le succès au box-office de l’original.

Nous n’avons pas vu la dernière de Wonder Woman de Gal Gadot. En décembre, il a également été annoncé que Gadot serait de retour pour Wonder Woman 3 avec le retour de la réalisatrice Patty Jenkins. Le plan est que ce film soit exclusif aux cinémas lors de sa sortie finale. Ils prévoient également de conclure cette histoire avec le troisième film.

« Alors que les fans du monde entier continuent d’embrasser Diana Prince, conduisant la solide performance du week-end d’ouverture de » Wonder Woman 1984 « , nous sommes ravis de pouvoir continuer son histoire avec nos vraies Wonder Women – Gal et Patty – qui reviendront à conclure la trilogie théâtrale prévue de longue date », a déclaré à l’époque le chef de Warner Bros., Toby Emmerich.

De retour en 2016, Lynda Carter et Gal Gadot se sont associés pour apparaître aux Nations Unies pour le 75e anniversaire de Wonder Woman. Cette décision a été prise pour reconnaître la désignation du personnage par l’ONU en tant qu’« ambassadrice honoraire pour l’autonomisation des femmes et des filles ». Malheureusement pour les actrices et les organisateurs, la célébration a suscité des réactions négatives et Wonder Woman a été déchue de son titre des mois plus tard.

Joyeux 80 ans à Wonder Woman. En espérant qu’il y ait encore 80 ans à venir. Vous pouvez trouver plus d’informations sur la célébration officielle du 80e anniversaire en vous rendant sur WonderWoman80.com.

Sujets: Wonder Woman