Gagner un billet Mega Millions de 432 millions de dollars vendu à la pizzeria de New York

Quelqu’un se réveille avec 432 millions de dollars de plus mercredi après que le billet qu’il a acheté dans une pizzeria de New York corresponde aux six numéros du tirage Mega Millions de mardi soir, selon les responsables de la loterie.

Le billet a été acheté chez Pronto Pizza sur la 48e rue et la 6e avenue, à quelques pas du Rockefeller Center à Manhattan. Les numéros gagnants étaient 36, 41, 45, 51, 56, avec le numéro Mega Ball de 13.

Les chances de gagner étaient de une sur 302 millions, selon le site Web de la loterie de New York.

Le gagnant pourra choisir d’encaisser la somme forfaitaire ou de recevoir des paiements étalés sur des décennies.

New York ne permet pas aux gagnants de loterie de cette taille de rester individuellement anonymes, mais en 2019, un groupe de 23 personnes de Long Island a collecté anonymement des fonds sur leur billet de 437 millions de dollars à l’aide d’une LLC.

Une personne du Connecticut a également remporté 1 million de dollars lors du dessin de mardi soir.

