Gagnants des American Music Awards 2020: mis à jour en direct

Consultez la liste des gagnants des American Music Awards ci-dessous.

Les American Music Awards 2020 ont débuté et les gagnants officiels sont annoncés tout au long de dimanche soir. Kevin Winter / L’émission, animée par Taraji P. Henson, a commencé à 20h00 HNE / PST. Vous pouvez vous connecter sur ABC pour regarder l’événement par vous-même. Un grand nombre d’artistes sont nominés ce soir, mais Roddy Ricch et The Weeknd mènent tous avec huit nominations chacun. Tous deux cherchent à repartir avec l’artiste de l’année. Consultez la liste complète des lauréats des American Music Awards 2020 ci-dessous. Nous mettrons à jour les résultats en direct dès qu’ils sont annoncés. ARTISTE DE L’ANNÉE

Justin Bieber

Post Malone

Roddy Ricch

Taylor Swift

Le weekend NOUVEL ARTISTE DE L’ANNÉE

Lewis Capaldi

Chat Doja

DaBaby

Lil bébé

Roddy Ricch

Megan Thee étalon COLLABORATION DE L’ANNÉE

Cardi B ft. Megan Thee Stallion «WAP»

DaBaby avec Roddy Ricch «Rockstar»

Dan + Shay avec Justin Bieber «10 000 heures»

Lady Gaga et Ariana Grande «Rain On Me»

Megan Thee Stallion avec Beyoncé «Savage Remix» ARTISTE SOCIAL PRÉFÉRÉ

BTS

Billie Eilish

EXO

Ariana Grande

NCT 127 VIDÉO MUSIQUE PRÉFÉRÉE

Doja Cat « Dis-le »

Future ft. Drake «La vie est belle»

Lady Gaga et Ariana Grande «Rain On Me»

«Cardigan» Taylor Swift

The Weeknd « Lumières aveuglantes » ARTISTE MASCULIN PRÉFÉRÉ – POP / ROCK

Justin Bieber

Post Malone

Le weekend ARTISTE FÉMININE PRÉFÉRÉE – POP / ROCK

Dua Lipa

Lady Gaga

Taylor Swift DUO OU GROUPE PRÉFÉRÉ – POP / ROCK

BTS

Jonas Brothers

Marron 5 ALBUM PRÉFÉRÉ – POP / ROCK

Harry Styles «Fine Line»

Taylor Swift «folklore»

The Weeknd «After Hours» CHANSON PRÉFÉRÉE – POP / ROCK

Lewis Capaldi «Quelqu’un que vous aimiez»

Dua Lipa «Don’t Start Now» – Gagnant

Post Malone « Cercles »

Roddy Ricch «La boîte»

The Weeknd « Lumières aveuglantes » ARTISTE MASCULIN PRÉFÉRÉ – PAYS

Kane Brown

Luke Combs

Morgan Wallen ARTISTE FÉMININE PRÉFÉRÉE – PAYS

Gabby Barrett

Miranda Lambert

Maren Morris DUO OU GROUPE PRÉFÉRÉ – PAYS

Dan + Shay

Florida Georgia Line

Ancien Dominion ALBUM PRÉFÉRÉ – PAYS

Luke Combs « Ce que vous voyez est ce que vous obtenez »

Blake Shelton «Pleinement chargé: le pays de Dieu»

Morgan Wallen «Si je me connais» CHANSON PRÉFÉRÉE – COUNTRY

Dan + Shay avec Justin Bieber «10 000 heures» – Gagnant

Maren Morris «Les os»

Blake Shelton (Duo avec Gwen Stefani) «Nobody But You» ARTISTE MASCULIN PRÉFÉRÉ – RAP / HIP-HOP

DaBaby

Jus WRLD

Roddy Ricch ARTISTE FÉMININE PRÉFÉRÉE – RAP / HIP-HOP

Cardi B

Nicki Minaj

Megan Thee étalon ALBUM PRÉFÉRÉ – RAP / HIP-HOP

Lil Baby «À mon tour»

Lil Uzi Vert «Atake éternel»

Roddy Ricch «Veuillez m’excuser d’être antisocial» CHANSON PRÉFÉRÉE – RAP / HIP-HOP

Cardi B ft. Megan Thee Stallion «WAP» – Gagnant

DaBaby avec Roddy Ricch «Rockstar»

Roddy Ricch «La boîte» ARTISTE MASCULIN PRÉFÉRÉ – SOUL / R & B

Chris Brown

John legend

Le weekend ARTISTE FÉMININE PRÉFÉRÉE – SOUL / R & B

Jhene Aiko

Doja Cat – Gagnant

Walker d’été ALBUM PRÉFÉRÉ – SOUL / R & B

Doja Cat «rose vif»

Summer Walker «Over It»

The Weeknd «After Hours» – Gagnant CHANSON PRÉFÉRÉE – SOUL / R & B

Chris Brown avec Drake «No Guidance»

Summer Walker «Jouer à des jeux»

The Weeknd «Heartless» ARTISTE MASCULIN PRÉFÉRÉ – LATIN

Bad Bunny

J. Balvin

Ozuna ARTISTE FÉMININE PRÉFÉRÉE – LATIN

Becky G – Gagnant

KAROL G

Rosalía ALBUM FAVORI – LATIN

Anuel AA «Emmanuel»

Bad Bunny «Las que no iban a salir»

Bad Bunny «YHLQMDLG» CHANSON PRÉFÉRÉE – LATIN

Bad Bunny «Vete»

Black Eyed Peas XJ Balvin «RITMO (Bad Boys For Life)»

KAROL G et Nicki Minaj «Tusa» ARTISTE PRÉFÉRÉ – ROCK ALTERNATIF

Billie Eilish

Apprivoiser Impala

vingt et un pilotes ARTISTE PRÉFÉRÉ – CONTEMPORAIN ADULTE

Lewis Capaldi

Jonas Brothers

Marron 5 ARTISTE PRÉFÉRÉ – INSPIRATION CONTEMPORAINE

Lauren Daigle

pour KING & COUNTRY

Kanye West ARTISTE PRÉFÉRÉ – MUSIQUE DE DANSE ÉLECTRONIQUE (EDM)

Kygo

Lady Gaga

Marshmello BANDE-SON PRÉFÉRÉE

Oiseaux de proie: l’album

Congelé II

Trolls: Tour du monde