G Herbo & Taina célèbrent Noël avec des bisous sous le gui

L’amour est dans l’air à Noël.

Ce Noël sera mémorable pour de nombreuses personnes à travers le monde. La pandémie a rendu encore plus évidente qui et ce qui compte vraiment en cette période des fêtes. Lorsque nous passons du temps avec nos proches, que ce soit à proximité ou à travers la technologie, rien n’est plus important que l’amour. G Herbo et sa fille Taina semblent avoir cet esprit à l’esprit ce Noël. Taina Williams a partagé une photo du couple s’embrassant sous le gui, avec la légende appropriée, «Embrasse-moi sous le gui, partie 2». Bien sûr, elle a reçu un amour sans fin dans la section des commentaires. Taina, qui est la belle-fille de Fabolous, est actuellement enceinte. Elle et Herbo sont également fiancés. Récemment, G Herbo et cinq autres personnes, y compris un promoteur de musique et des membres de l’équipe de Herb, ont été inculpés pour avoir utilisé des pièces d’identité volées pour facturer plus d’un million de dollars pour des jets privés, des locations de voitures exotiques, des promenades en limousine, des vacances dans une villa en Jamaïque, et deux chiens rares. L’acte d’accusation de 14 chefs d’accusation inculpe Herbo et son équipage de complot en vue de commettre une fraude électronique et un vol d’identité aggravé. Après s’être rendu plus tôt ce mois-ci, Herbo a été libéré rapidement, avec Williams postant sur les médias sociaux à «Trust The Process».