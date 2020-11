G Herbo répond à Ari Fletcher à propos de Taina Williams tenant son fils

La mère de la fille de Moneybagg Yo aurait également eu quelques mots.

De nombreux messages cryptiques et subliminaux ont été tweetés et publiés sur Instagram aujourd’hui (10 novembre). Tout a commencé lorsqu’une photo de Taina Williams, la petite amie de G Herbo, tenant le fils du rappeur Yosohn, a circulé en ligne. Quand Ari a vu la photo, elle a été perturbée parce qu’elle prétend que Yosohn a clairement indiqué qu’il n’était pas fan de Taina. « Je ne veux pas de mon fils en public avec elle le tenant parce qu’elle m’a dit de sa propre bouche que Yosohn ne l’aime pas », a tweeté Ari. « Alors je ne veux pas que mon fils soit mal à l’aise. » Plus tard, G Herbo a publié une publication sur Instagram qui, selon beaucoup, visait son ex. « Les putes heureuses ne détestent pas », a écrit Herbo dans son histoire. Puis, Ari est apparue sur sa page IG et a écrit: « Comment ils ont obtenu un remède contre les covidés et non contre l’herpès. » La star des médias sociaux a affirmé publiquement que le rappeur était atteint de la maladie sexuellement transmissible, donc cela semble être un coup de feu à son égard. Quelqu’un a écrit à Ari et lui a dit qu’elle devait « laisser ça faire mal » parce que si Yosohn était mal à l’aise, il « crierait en pleurant ». Ari a répondu, ajoutant que « il le fait quand j’appelle [Taina’s] téléphone pour voir mon fils et elle l’a eu, il se met aussitôt à pleurer pour moi. »La mère de la fille de Moneybagg Yo est intervenue pour ajouter ses deux cents au drame. «Je vais chercher le mien parce que si le mien pleure, le mien ne reste pas», écrit-elle. Parcourez tout ce qui suit.