G Herbo promet de gifler la vie de tous les trolls qui arrivent chez une fiancée enceinte

C’est une résolution agressive.

G Herbo et Taina Williams forment un joli couple. Le couple a passé Noël tous câlins et ils continuent d’attendre l’arrivée de leur bébé. Cependant, ce ne sont pas toutes des roses. Récemment, G Herbo a été mis en examen pour avoir utilisé des pièces d’identité volées pour facturer plus d’un million de dollars pour des jets privés, des locations de voitures exotiques, des promenades en limousine, des vacances dans une villa en Jamaïque et deux chiens rares. Il est sorti maintenant et fait de son mieux pour garder les choses positives à l’approche de la nouvelle année. Herbo prend sa personnalité turbulente en 2021. Sa future épouse Williams est à son moment le plus vulnérable. Pendant la grossesse, une femme doit être soignée, protégée et aimée au plus haut niveau à tout moment. Porter un enfant n’est pas une blague, et Herbo est là pour défendre sa femme. Dans un récent article sur les réseaux sociaux, Herbo a appelé les trolls et prétend qu’il est prêt avec les mains s’ils deviennent fous quand il s’agit de Williams. « Hé, regarde, » commence Herbo. « Ma femme enceinte, et tu essaieras de la stresser. J’attrape l’un de tes trolls … Je vais te gifler. » Herbo ne se soucie pas non plus de votre sexe. Il dit qu’il a des femmes sur le pont pour donner des gifles en son nom au sexe opposé. Consultez le message d’Herbo ci-dessous.