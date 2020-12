G Herbo aborde l’accusation fédérale avec une «  déclaration  »

G Herbo et cinq autres hommes ont été arrêtés plus tôt ce mois-ci par le gouvernement fédéral pour avoir dirigé un stratagème de fraude pluriannuel de plusieurs millions de dollars.

Herbo, qui a plaidé non coupable, fait face à 14 chefs d’accusation de complot en vue de commettre une fraude électronique et un vol d’identité aggravé.

Le gouvernement fédéral affirme qu’Herbo et son équipage ont utilisé des numéros de carte de crédit volés pour acheter des vols en jet privé, des promenades en limousine, des locations de voitures exotiques, des vacances de luxe et des chiots de créateurs.

Herbo a abordé les accusations dans son nouveau morceau «Statement».

« Mais de toute façon, j’en ai assez dit, parlons de ce papier (Parlons-en)

Parlons de ces jets, ouais, parlons de la Jamaïque (Allez)

Interroge sur moi, je n’ai jamais été une fraude (jamais), je suis allé dur depuis le début (le début)

Dans ma ville je suis un dieu, motherf * cker

Si tu sais, tu sais

Je n’ai jamais été bidon (pour de vrai)

Rollies pour ma brodie

Je connais à peine Joe rodéo (pour de vrai)

J’ai entendu qu’ils me cherchaient, je me suis dit « Oh, je suis en route »

L’argent des obligations, sache que je suis hétéro

J’ai passé 130K à la porte (Ouais), « Herbo raps