FX développe une série biographique sur « The Rolling Stones »

Ce n’était qu’une question de temps pour voir à l’écran une production biographique centrée sur « The Rolling Stones », l’un des groupes les plus importants de la scène rock internationale. « Le Hollywood Reporter”Confirmerait la réalisation d’une série pour la chaîne FX.

Ce projet a jusqu’à présent des noms importants dans l’industrie du divertissement. Son scénario serait en charge du célèbre auteur britannique Nick Hornby, responsable de « À propos d’un garçon » et « Haute fidélité« , En plus des producteurs de la série Netflix »La Couronne».

Vous pourriez aussi être intéressé par: « Star Wars »: Hayden Christensen sera Darth Vader dans la série Obi-Wan

Les plans seraient confirmés par John Landgraf, PDG de FX, pendant la présentation que Disney tenue hier (10 décembre), lors de la «journée des investisseurs», en veillant à ce que les négociations pour mener à bien sa production soient déjà dans un «état avancé».

Sans donner beaucoup de détails sur sa distribution ou sur le début de la production, il était assuré que l’histoire se déroulerait pendant les années de formation du groupe, en mettant l’accent sur la période entre le début des années 1960 et 1972.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Le représentant d’Arctic Monkeys révèle que le groupe travaille sur du nouveau matériel

Récemment, Les pierres qui roulent a lancé une boutique virtuelle mondiale, qui offre aux visiteurs une expérience complètement immersive avec une vision à 360 degrés. Ce serait une recréation virtuelle de la boutique officielle du groupe qui se trouve Rue Carnegie, dans la ville de Londres.

«Nous sommes ravis de pouvoir présenter ce nouveau magasin au monde et de permettre aux clients et aux fans de magasiner pour leur collection dans le confort de leur propre maison grâce à une expérience en ligne unique et immersive de cet espace de vente au détail», a-t-il commenté. John Habbouch, Administrateur du site.