Fun Labs dévoile le premier trailer d’Open Country

On peut déjà goûter la bande-annonce d’Open Country, un nouveau jeu de survie prévu pour toutes les plateformes.

La nature a toujours été aussi belle que dangereuse. Par conséquent, apprendre les bases pour survivre ne fait jamais de mal. Si vous ne savez pas de quoi je parle, peut-être que vous pouvez avoir une idée avec le premier Remorque Open Country.

Le titre est développé par les gars de Fun Labs, avec 505 Games en tant que distributeur. La bonne chose est qu’ils ont déjà une certaine expérience dans ce type de jeu, puisque dans leur CV on peut voir qu’ils ont travaillé sur des travaux similaires tels que Stranded Deep ou plusieurs tranches de la saga Cabela.

A cette occasion, nous nous voyons pleinement au milieu de la nature complètement seuls, vous pouvez donc déjà imaginer le scrutin. De cette façon, vous devrez faire l’habituel dans ce genre de jeux.

Explorez la région, rassemblez des ressources, construisez nous-mêmes un abri… Rien de ce que nous n’avons pas fait plus d’une fois, sauf que Open Country met un accent particulier sur la chasse.

Il va falloir chercher le sentier qui nous mène à nos proies, utiliser la furtivité pour se rapprocher d’eux et surtout ne pas rater le coup. De plus, mis à part le bruit, notre propre odeur peut alerter les animaux et les effrayer.

Notre voyage se déroulera dans trois immenses paysages, Mellow Hills, Tumnus Valley et Snowridfe. Chacun d’eux a son propre écosystème, ses animaux, son climat et ses dangers. Heureusement, nous pouvons compter sur la compagnie de notre chien pour nous aider à trouver des ressources et accessoirement ne pas nous sentir si seuls.

Le titre aura également un mode coopératif et un autre contre. Les deux seulement pour deux joueurs.

Open Country fera ses débuts le 3 juin sur PC, Xbox One et PlayStation 4.

Allons-y!