Full House Star John Stamos félicite Elizabeth Olsen pour le succès de WandaVision

John Stamos est très heureux pour son Full house membre de la famille élargie Elizabeth Olsen et elle WandaVision Succès. L’acteur s’est rendu sur les réseaux sociaux pour partager une image de lui-même et d’un jeune Olsen du tournage de la sitcom bien-aimée. On ne sait pas quand l’adorable photo a été prise, mais il faudrait que ce soit quelque temps avant la fin de Full house en 1995. « Un jour, c’est une petite fille qui se promène sur le plateau, et la prochaine chose que vous savez, elle prend le contrôle de toute une ville, l’esprit contrôlant les citoyens pour jouer ses sitcom télévisées préférées! Ils grandissent si vite … », lit-on Légende de Stamos.

John Stamos a également profité de l’occasion pour promouvoir son prochain projet Disney +. « Wanda avait une vision que nous serions tous les deux sur Disney +. Découvrez Gros bonnet à venir en avril et WandaVision ce soir! », a-t-il déclaré. En regardant les commentaires sur le message de Stamos, il est clairement évident que beaucoup de gens ne le savent toujours pas. Full house stars Mary-Kate et Ashely Olsen sont les sœurs aînées d’Elizbeth Olsen. Le WandaVision star a parlé à plusieurs reprises de ses sœurs aînées et leur a même rendu hommage et Full house avec un œuf de Pâques dans un épisode de la série Disney +, ainsi qu’un certain nombre d’autres sitcoms classiques au fil des ans.

Elizabeth Olsen a passé quelques années sur le tournage de Full house regarder ses sœurs jouer le rôle de Michelle Tanner, elle était donc habituée au public du studio en direct, ce qui était utile quand WandaVision en a utilisé un dans ses premiers épisodes. Olsen a qualifié l’expérience de «très méta», mais a soutenu que ses sœurs n’apparaîtraient pas dans la série Disney + Marvel Cinematic Universe. Même le patron de Marvel Studios, Kevin Feige, n’a pas pensé aux sœurs de l’actrice en abordant le thème de WandaVision, il est donc compréhensible que certains fans de MCU ne connaissent toujours pas la connexion d’Olsen avec Full house.

Mary-Kate et Ashley Olsen n’ont pas participé à la Full house série suite, Maison plus complète, sur Netflix. Beaucoup de fans se demandaient pourquoi les jumeaux avaient décidé de ne pas reprendre leur rôle de Michelle Tanner, et maintenant ils se demandent tous pourquoi Netflix n’a tout simplement pas demandé à Elizabeth Olsen de prendre le relais. Bien que cela aurait été excitant pour certains fans, Olsen était probablement trop occupée par son travail de MCU pour y participer. Indépendamment, Maison plus complète était toujours un succès pour le service de streaming.

Pour ce qui est de WandaVision, la conclusion amène certains fans de MCU à se demander ce que l’avenir apportera à Wanda Maximoff. Elizabeth Olsen a un rôle dans Docteur Strange dans le multivers de la folie, où elle sera plus que probablement la sorcière écarlate. Pour l’instant, nous devrons simplement attendre et voir comment tout se connecte. En attendant de le savoir, vous pouvez consulter l’image de retour d’Elizabeth Olsen du Full house ci-dessus, grâce au compte Instagram officiel de John Stamos.

