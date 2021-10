Full House a refusé David Duchovny pour tous les rôles principaux, quelle grossièreté !

David Duchovny, c’est beaucoup de choses. Il est chanteur et auteur-compositeur avec son propre groupe ; c’est un auteur célèbre et, bien sûr, notre très spécial agent Fox Mulder dans Les fichiers X et Hank Moody dans Showtime’s Californication. Bien que l’homme soit ultra-talentueux, il n’est pas Danny Tanner, Oncle Joey ou Oncle Jesse Katsopolis. Bien que je ne puisse pas feindre l’ignorance de la Full House scandaleusement populaire et que j’aie pu attraper quelques épisodes, mon moi élémentaire était à l’écoute de manière des choses plus pointues.

Nous avons eu Hauteur sous plafond maximale, Clair de lune, Pistes de nuit, 21 rue du saut, Alf… vous pouvez clairement voir à quel point j’étais branché. Ensuite, bien sûr, nous avons eu la mère de tous les bords des années 80, Pics jumeaux. Lorsque Duchovny fait son apparition en tant qu’agent Denise Bryson, cela présente au public et aux personnages de la série un contenu plus révolutionnaire que David Lynch nous offre depuis qu’il a mis la main sur une caméra.

De toute évidence, après des années à regarder l’œuvre de David Duchovny, il n’y avait aucune chance qu’il devienne la figure paternelle joviale de Danny Tanner. Personne ne peut le voir sortir ses impressions de Bullwinkle à la Uncle Joey. Et le truc Elvis/Kokomo qu’oncle Jesse avait en cours était vraiment spécifique à John Stamos.

Récemment, David Duchovny a fait le tour du canapé pour promouvoir sa nouvelle offre Audible, enregistrée pendant le verrouillage de la pandémie. Il a expliqué sur Ellen, « C’était la première fois que je venais à Los Angeles, et ils m’ont fait participer à différents concerts. J’ai fini avec le Full house trucs, et ils ont juste continué à essayer de me connecter à différents personnages. Et clairement, j’avais tort pour chacun d’eux. » Crise évitée !

Il continuerait après son personnage de Lynch à Les journaux de chaussures rouges, définitivement plus audacieux, c’est le moins qu’on puisse dire. En terminant ce rôle torride en 1996, il faudrait encore deux ans avant que nous ne soyons instantanément amoureux de Les fichiers X, et sa chimie et celle de Gillian Anderson décrivant nos agents du FBI préférés, Fox Mulder et l’agent Dana Scully. À quoi ressemblerait notre monde rempli d’extraterrestres sans ce mastodonte ? Cela a mis Fox sur la carte, avec une grande aide de Les Simpsons. Et on pourrait affirmer que les deux émissions ont des bases de fans enragées comparables, entre les cris pour les films et le retour de l’émission. Je crois!

Quant à son livre audio, « The Reservoir », il suit un homme sans exception dans une période exceptionnelle. Nous voyons notre monde pandémique actuel et la ville de New York à travers les yeux d’un ancien vétéran de Wall Street, Ridley, alors que lui, dans sa solitude forcée en quarantaine, revient sur sa vie. C’est solide ; Tu devrais y jeter un coup d’oeil.

On peut s’attendre à son tour dans Judd Apatow’s La bulle, avec Pedro Pascal, Rob Delaney, Leslie Mann, Keegan-Michael Key, Fred Armisen et Karen Gillan. L’intrigue concernerait un groupe d’acteurs et d’actrices coincés dans une bulle pandémique dans un hôtel tentant de terminer un film. Vous pouvez également consulter son nouvel album « Gestureland ». C’est son troisième album. J’ai écouté pendant que je tape, entendez-vous le Tom Petty, Chris Isaak avec un peu d’inspirations Uncle Tupelo ? Le snob de la musique que je suis, je vais le dire, je l’aime ! Club AV.

