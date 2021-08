Fuite : l’iPhone 13 pourrait arriver sur le marché le 17 septembre

Apple iphone 11 pro 64go or

Apple iPhone 11 PROLe iPhone 11 Pro est arrivé sur les marchés pour rester. Le frère aîné de l'iPhone 11 est chargé de possibilités jamais vues auparavant. Avec un design plus léger et un écran Super Retina XDA (OLED) de 5.8 "), il promet d'être une sensation visuelle avec ses 458 pixels par pouce et un contraste de 2 millions couleurs avec technologie True Tone . Son appareil photo de qualité cinématographique et la possibilité de retoucher les vidéos sont dépassés grâce à sa triple caméra. En tant que double SIM, vous pouvez utiliser deux cartes SIM et être toujours au courant des appels et des messages de votre sim personnel et professionnel, un emplacement Nano SIM et un emplacement eSIM (carte SIM virtuelle).Diseño PROAvec son design en verre mat texturé sur mesure et son acier inoxydable de qualité chirurgicale, le nouvel iPhone 11 Pro a désormais le droit de s'appeler Pro. Votre appareil photo est protégé par une feuille de verre sculptée, élégante et ultra-résistante, pour Jour après jour, ne vous inquiétez pas. Avec une gamme de couleurs allant de l'or, du gris spatial au vert nocturne et à l'argent, la finition est spectaculaire.Trois vaut mieux que deuxL'iPhone 11 Pro améliore la caméra de son frère cadet. Capturez la perfection de chaque instant et mouvement en 4K à 60 ips avec une qualité cristalline. Il a un grand angle 12 MP accompagné d'un autre très grand angle 12 MP permettant d'atteindre un champ de vision quatre fois plus grand et d'un 12 autre téléobjectif. MP. : parfait pour les photos de paysages et de grands espaces sans oublier la qualité de l'enregistrement vidéo. Enregistrez tout ce que vous voulez sans rien oublier et effectuez un zoom avant qui agrandit l'image et le son. Il encadre un nouveau niveau de perfectioniPhone 11 Pro comme synonyme de pouvoirExécutez toutes les activités à la vitesse de la lumière avec la nouvelle puce A13 Bionic . La puce la plus rapide installée dans un smartphone, ultra efficace et dotée d'une batterie pour oublier le chargeur Autonomy permettant jusqu'à 17 heures de vidéo, jusqu'à 65 heures de lecture audio et d'une capacité pouvant atteindre 50% de la charge en 30 minutes. Tout le temps dans le monde entre tes mains.Jouez. Recherchez Partagez. Facile.La nouvelle technologie ultra-large bande d'Apple utilise un outil de détection spatiale pour rechercher les périphériques Apple à proximité dotés d'une puce U1. Avec cela, vous pouvez partager un fichier avec AirDrop en pointant simplement la personne à qui vous voulez l'envoyer et votre iPhone le saura. Il n'a jamais été aussi facile de partager des images, de la musique ou des vidéos.Élégance durableLe nouvel iPhone 11 combine résistance à l'eau et à la poussière avec un maximum d'élégance sur un smartphone. Son écran Liquid Retina HD 6.1 " et sa résolution de 1 792 x 828 pixels sont protégés par un verre simple-double renforcé de qualité de résistance IP68 Une résistance sans précédent dans notre époque de smartphones.