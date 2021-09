Fuite des détails de la scène post-crédit de Venom 2, mais voulez-vous vraiment la gâcher?

Les premières réactions à la prochaine suite de Sony/Marvel Venom: Let There Be Carnage incluaient de nombreuses discussions surexcitées sur une scène post-crédits passionnante, dont les détails ont apparemment été divulgués. Bien qu’aucune vidéo n’ait encore fait surface, un son difficile à déchiffrer et une description détaillée ont maintenant frappé le net, et il est facile de voir pourquoi les fans deviennent si fous pour ce dard en particulier.

Si vous ne pouvez (vraiment) pas attendre la sortie du film, vous pouvez en trouver une sur Reddit, et bien qu’elle n’ait été confirmée à aucun titre officiel, cela semble certainement légitime et suggère fortement où Sony envisage de poursuivre les aventures de Venom et Eddie Brock.

Reprise plus d’un an après les événements de la première Venin, qui a frappé les écrans et a illuminé le box-office en 2018, Venom : qu’il y ait un carnage trouve le journaliste d’investigation Eddie Brock qui a du mal à s’adapter à sa nouvelle vie maintenant qu’il est lié au mystérieux symbiote extraterrestre connu sous le nom de Venom, qui lui confère des capacités surhumaines afin d’être un justicier mortel. Brock tente de relancer sa carrière en difficulté en interviewant le tueur en série Cletus Kasady, joué par Woody Harrelson, qui a fait ses débuts lors de la scène post-générique du premier film.

Cette fois, Cletus a un rôle beaucoup plus important dans la procédure, devenant l’hôte du symbiote connu sous le nom de Carnage et s’évade de prison après une exécution ratée. Couverts de pointes et de tentacules, Cletus et Carnage ont une idée très différente de ce qu’il faut faire de leur nouveau pouvoir à Eddie et Venom, forçant la paire anti-héroïque à travailler à nouveau ensemble pour sauver le monde.

En parlant d’autres aventures, Hardy a récemment révélé qu’il pensait déjà à une troisième sortie pour le journaliste en croisade et son copain mangeur d’humains. « Je pense aussi au troisième film, parce que je pense que vous devez l’écrire en même temps », a déclaré l’acteur à propos de Venin 3. « Un troisième n’aura pas le feu vert tant que le second n’aura pas réussi, mais le studio était vraiment, vraiment content du numéro deux. »

Venom : qu’il y ait un carnage le réalisateur Andy Serkis a ses propres idées sur l’endroit où emmener Venom, l’acteur et cinéaste taquinant un éventuel face-à-face entre l’anti-héros et Peter Parker AKA de Tom Holland Homme araignée. « Regardez, c’est la question sur toutes les lèvres », a récemment déclaré Serkis à IGN. « Ils veulent savoir si Venom va rencontrer Spider-Man, mais personnellement, ça n’arrivera jamais. Je plaisante, bien sûr que ça va arriver! »

L’idée d’un Venom versus Homme araignée Le match-up a également été repris par Hardy, qui a déclaré à propos du crossover potentiel: « Si les deux parties sont disposées et que cela est bénéfique pour les deux parties, je ne vois pas pourquoi cela ne pourrait pas l’être. J’espère et fortement, avec les deux mains, poussent, avidement, vers ce potentiel, et feraient n’importe quoi pour y arriver, dans les limites des affaires. jouer sur ce terrain. »

Distribué par Sony Pictures Releasing, Venom: Let There Be Carnage met en vedette Michelle Williams dans le rôle d’Anne Weying, procureur de district et ex-fiancée de Brock; Reid Scott dans le rôle de Dan Lewis, le nouveau fiancé d’Anne, Naomie Harris, dans le rôle de Frances Barrison AKA Shriek, l’intérêt amoureux crapuleux de Kasady ; et Stephen Graham dans le rôle de Mulligan, un détective avec une vendetta personnelle contre Eddie Brock et Cletus Kasady aux côtés de Hardy et Harrelson. Venom : qu’il y ait un carnage sortira en salles aux États-Unis le 1er octobre 2021.

