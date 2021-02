Frissons, perte d’appétit, maux de tête, douleurs musculaires sont des symptômes supplémentaires de Covid-19: étude

L’étude de plus d’un million de personnes en Angleterre indique que des critères de test plus clairs sont nécessaires pour

Certains des symptômes les plus subtils du COVID-19 sont encore à l’étude dans de grandes enquêtes. Image: Usman Yousaf / Unsplash

Une étude sur plus d’un million de personnes en Angleterre a révélé des symptômes supplémentaires liés au coronavirus , qui peuvent inclure des frissons, une perte d’appétit, des maux de tête et des douleurs musculaires. Alors que ces symptômes plus larges ont été notés en plus des symptômes connus ou dits classiques de perte de l’odorat et du goût, de la fièvre et d’une nouvelle toux persistante, environ 60% des personnes infectées n’ont signalé aucun symptôme dans la semaine précédant leur test, l’étude REACT (Real-time Assessment of Community Transmission) menée par l’Imperial College de Londres a révélé mercredi.

« Ces nouvelles découvertes suggèrent que de nombreuses personnes atteintes du COVID-19 ne seront pas testés – et ne seront donc pas auto-isolants – parce que leurs symptômes ne correspondent pas à ceux utilisés dans les directives de santé publique actuelles pour aider à identifier les personnes infectées », a déclaré le professeur Paul Elliott, directeur du programme REACT à l’Imperial .

« Nous comprenons qu’il est nécessaire de définir des critères de test clairs et que l’inclusion de nombreux symptômes qui se retrouvent couramment dans d’autres maladies comme la grippe saisonnière pourrait entraîner le risque de s’auto-isoler inutilement. J’espère que nos résultats sur les symptômes les plus informatifs signifient que le Le programme de test peut tirer parti des preuves les plus récentes, aidant à identifier davantage de personnes infectées », a-t-il déclaré.

Des tests sur écouvillon et des questionnaires collectés entre juin 2020 et janvier 2021 dans le cadre de l’étude ont montré que parmi ces autres symptômes, les frissons, la perte d’appétit, les maux de tête et les douleurs musculaires étaient ensemble les plus fortement liés à l’infection, aux côtés des quatre symptômes dits classiques. .

Avoir l’un de ces autres symptômes ou les symptômes classiques, seuls ou en combinaison, était associé à une infection par le coronavirus et plus les personnes présentaient de symptômes, plus elles étaient susceptibles d’être testées positives.

L’étude a également révélé qu’il y avait une variation des symptômes avec l’âge. Alors que les frissons étaient liés à des tests positifs à tous les âges, des maux de tête ont été signalés chez les jeunes de 5 à 17 ans, une perte d’appétit chez les 18 à 54 ans et 55 ans et des douleurs musculaires chez les personnes âgées de 18 à 54 ans. Les enfants de 5 à 17 ans infectés étaient également moins susceptibles de signaler de la fièvre, une toux persistante et une perte d’appétit par rapport aux adultes.

La recherche a également examiné si l’émergence du nouveau coronavirus au Royaume-Uni variante, identifiée pour la première fois dans le Kent, était liée à un profil différent de symptômes. Alors que les symptômes étaient globalement similaires, en janvier de cette année par rapport à novembre-décembre 2020, la perte ou la modification du sens de l’odorat était moins prédictive du COVID-19 , tandis que la proportion de personnes testées positives avec une nouvelle toux persistante semble avoir augmenté.

«Au fur et à mesure que l’épidémie progresse et que de nouvelles variantes apparaissent, il est essentiel que nous continuions à surveiller la façon dont le virus affecte les gens afin que les programmes de test répondent aux besoins changeants», a déclaré le Dr Joshua Elliott, de la School of Public Health de l’Imperial College de Londres.

«Nous espérons que nos données aideront à informer les conseils de test et le développement de systèmes qui pourraient aider à mieux identifier les personnes qui devraient prendre un COVID-19 test basé sur leurs symptômes », dit-il.

Les personnes en Angleterre sont actuellement encouragées à prendre un COVID-19 tester s’ils présentent au moins un des quatre symptômes classiques: perte du goût, perte de l’odorat, fièvre, nouvelle toux persistante. C’est ce qu’on appelle le «test du pilier 2».

Sur la base des résultats de la nouvelle étude REACT, les chercheurs estiment que les tests actuels du pilier 2 détecteraient environ la moitié de toutes les infections symptomatiques si toutes les personnes éligibles étaient testées. Mais si les symptômes supplémentaires étaient inclus, cela pourrait être amélioré aux trois quarts des infections symptomatiques.

Les résultats, publiés sous forme de rapport pré-imprimé avant d’être revus par les pairs, font partie du flux d’analyse en cours REACT-1, dirigé par l’Imperial College de Londres et réalisé en partenariat avec Ipsos MORI. Le programme d’évaluation en temps réel de la transmission communautaire est financé par le ministère de la Santé et des Affaires sociales du gouvernement.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂