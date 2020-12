Friendly Fire 6: le montant donné a déjà atteint son premier jalon

La 6e édition de Tir ami a commencé et le flux caritatif a déjà atteint son premier jalon. Parce que FF6 a déjà la limite magique de 125.000 euros dépassé et cela bien que l’événement ait officiellement commencé il y a seulement quelques minutes.

Friendly Fire 6: les dons dépassent déjà 125000 euros

Au cours de la première heure, le flux a battu le montant final du don de Friendly Fire 1, avec lequel tout a commencé en 2015 et avec environ 125.000 euros déjà rapporté un sou remarquable.

À l’heure actuelle, il existe déjà des 182 142 euros (À 15 h 41) et les chiffres continuent de monter en flèche par seconde.

Si vous voulez y être vous-même, passez au maintenant Chaîne Twitch de Pietsmiet un. L’événement caritatif devrait se dérouler jusqu’au 03h00., donc 12 heures de divertissement complet avec une campagne de dons complète!

Comment faire un don moi-même? Si vous souhaitez vous-même faire partie des généreux donateurs, vous pouvez soumettre vos dons via betterplace. Ici, vous recevrez également un reçu de don comme confirmation de votre bonne action. Sinon, vous pouvez utiliser le magasin de marchandises pour Friendly Fire 6:

Également en 2020, tous les dons, ventes de marchandises et enchères reçus seront entièrement organisations et projets à but non lucratif répandu. Les cinq dernières années ont été si serrées 3 350 000 euros se rassembler pour une bonne cause.

