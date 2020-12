Friendly Fire 6: début, heure, participants et clubs – toutes les informations sur le flux caritatif!

Tir ami entre dans le 6e tour! Bien que presque tout soit un peu différent cette année en raison de la pandémie COVID-19, le flux caritatif bien connu de et avec Gronkh, PietSmiet, Pandorya, Phunk Royal and Co. aura lieu à nouveau ce week-end prochain pour pour amasser des fonds pour une bonne cause. Quand cela commence et à quoi vous pouvez vous attendre, nous avons résumé pour vous ci-dessous.

Date et heure du tir ami 6

La sixième édition de Friendly Fire aura lieu samedi prochain, le 5 décembre 2020. Nous avons répertorié ici les informations les plus importantes sur le livestream.

Commencer: 5 décembre 2020 à 15 h (le compte à rebours commence à 14 h)

5 décembre 2020 à 15 h (le compte à rebours commence à 14 h) Durée: Environ 12 heures

Environ 12 heures La fin: 6 décembre 2020 vers 3 heures du matin

Devise et sponsor

Cette année l’éditeur et développeur français Ubisoft est à l’action aventure Assassin’s Creed Valhalla Sponsor principal de Friendly Fire 6, c’est pourquoi tous les articles sont conçus dans le look Viking correspondant de Valhalla. Le titre est en novembre pour PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, Stadia et PC sont sortis.

Si vous souhaitez également donner de l’argent pour une bonne cause, vous devriez visiter le magasin de marchandises pour Friendly Fire 6. Vous pouvez choisir parmi des T-shirts spéciaux qui brillent dans le noir, des sweats à capuche, des tasses, le populaire calendrier de l’avent en chocolat Friendly Fire et bien sûr le calendrier photo Friendly Fire.

Cette année également, tous les revenus provenant des dons, des ventes de marchandises et des enchères seront entièrement distribués aux organisations et projets à but non lucratif.

Les participants FF6

Le casting de Friendly Fire 6 n’a pas changé cette année non plus et donc les onze suspects habituels vous attendent:

Bien qu’aucun autre participant n’ait été annoncé jusqu’à présent, des invités spéciaux peuvent être attendus, car des invités ont également trouvé leur chemin dans le flux caritatif ces dernières années, tels que Hella von Sinnen ou les gars de Grenouilles de l’espace.

Remarque: en raison de Corona, le champ de participants n’augmentera probablement pas cette année.

Friendy Fire 6 pendant Corona

En raison de la situation pandémique actuelle, le nombre d’équipes de production a été fortement réduit, un concept d’hygiène a été élaboré et toutes les personnes présentes devront subir plusieurs tests corona:

« Heureusement, je n’ai pas à me soucier de réduire au minimum mes contacts avec mon peuple. Ils sont tous très disciplinés à cet égard, qu’il s’agisse d’une pandémie ou non. Mais nos téléspectateurs doivent être courageux maintenant: nous avons décidé de supprimer les cartes de baisers de la liste des jeux. Généralement, tout ce qui a lieu lors de l’échange de fluides corporels. Ce sera difficile pour nous aussi, mais nous devons le traverser ensemble.« Mikkel Robrahn, chef de projet

Plateformes de transmission

Si le flux en direct a été diffusé sur la chaîne Gronkh Twitch l’année dernière, il commencera cette année à 15 heures sur la chaîne Twitch de PietSmiet. Le compte à rebours commence à 14h00, au cours duquel les clubs qui seront soutenus cette année se présenteront.

Dons et sponsors réussis

L’année dernière seule est passée par le flux des œuvres de bienfaisance en général 1 190 366 euros ensemble. En plus des enchères Produits de coopération, des dons de sponsors et des dons en direct des téléspectateurs, les dons ont également été générés par la vente de produits dérivés.

Au cours des cinq dernières années, c’était à peine 3 350 000 euros collectées pour les organisations à but non lucratif.

Soutenu cette année Tir ami les clubs suivants:

Les dons sont à nouveau collectés en coopération avec betterplace. Cela garantit que chacun reçoit un reçu de don et que l’argent parvient aux associations.

