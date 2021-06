Freedom Games à l’E3 2021 : Dreamscraper, Coromon, À la rescousse et bien d’autres annoncés

15 juin 2021 13:18:12 IST

Lors de l’Electronic Entertainment Expo ou E3 2021, la société de jeux Freedom Games a dévoilé ses prochains jeux. Freedom Games a annoncé quelques jeux qui seront disponibles sur Xbox, Nintendo Switch, Steam et PlayStation. Dreamscaper d’Afterburner Studios, qui sera édité par Freedom Games, sera disponible à partir du 10 août. La société a révélé que la version 1.0 allait avoir de nouveaux patrons, des paramètres de difficulté, de la musique, des fins, des environnements et des ennemis.

Nous sommes ravis d’apporter enfin Dreamscaper 1.0 sur Nintendo Switch, Steam & Epic Game Store le 12 août. Merci à tous ceux qui nous ont soutenus au cours de la dernière année d’accès anticipé ! Tout cela est grâce à vous. ❤️https://t.co/VjOedbMUAp – Dreamscaper (@DreamscaperGame) 14 juin 2021

Pour les amoureux des chats, Freedom Games publiera Gérant du café des chats développé par Roost Games dans lequel le joueur restaurerait un « bistrot axé sur les félins » d’une famille. Le jeu sera disponible début 2022 sur PC et Nintendo Switch.

Omygosh c’est #WholesomeDirect temps!! Cat Cafe Manager est là aussi ! Nous sommes plus que excités ! Aaa ! Venez regarder à https://t.co/Xdm0D8Mn2H pic.twitter.com/hcGNsVU4aw – Gestionnaire de café de chat (@roostgames) 12 juin 2021

Un autre jeu axé sur les animaux de compagnie est À la rescousse! qui a été développé par Little Rock Games. Il s’agit d’un jeu de simulation de gestion de refuge pour chiens qui devrait sortir au troisième trimestre 2021 sur PC et Nintendo Switch. Le développeur Little Rock Games reversera 20% de ses bénéfices à la Fondation Petfinder. Un autre jeu, Ancuchard a été développé par stellar Null en collaboration avec Microsoft via le Xbox Diversity Fund. Dans ce jeu, qui sera disponible au premier trimestre 2022, les joueurs partiront à l’aventure dans un mystérieux donjon souterrain. Ils pourront aussi reconstruire une communauté vivant à la surface.

Les jeux de la liberté dévoilés Ligue d’abattage qui a été développé par Microwave Games. Il a également partagé le développement qu’en 2022, Tower Rush et Sables d’Aura sera disponible sur PC via Steam. Fin 2021, Royaume aéroporté, le jeu de construction de sky-city, va être édité par The Wandering Band.

GameMunchers Éclosion de monstres, un jeu de défense et de survie a également été dévoilé à l’E3 2021. Il devrait être lancé sur PC en 2022. TRAGsoft’s Coromon La sortie au premier trimestre 2022 permettra aux joueurs de se battre contre des entraîneurs et des créatures éclectiques. Dans Un avant-poste solitaire, les joueurs iront sur une planète lointaine pour semer une ferme frontalière dans Aurorian Studios.

