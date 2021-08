Free Guy remporte la bataille du box-office du week-end avec un gain de 28,4 millions de dollars

gars libre a remporté la bataille du box-office du week-end après avoir rapporté 28,4 millions de dollars. La dernière offre de Disney et de 20th Century Studio a défié les prévisions initiales des analystes du box-office pour prendre la première place. À l’étranger, gars libre a gagné 22,5 millions de dollars pour un total mondial de 51 millions de dollars. Le film, qui met en vedette Ryan Reynolds, est diffusé exclusivement dans les salles de cinéma, sautant la voie de diffusion simultanée que Warner Bros. et Disney ont essayée au cours des derniers mois. Aditionellement, gars libre est une rareté au box-office de nos jours car il est basé sur un concept original et ne fait pas partie d’un univers cinématographique existant.

Free Guy a reçu des critiques positives de la part des téléspectateurs et des critiques. Le film a une note « A » de CinemaScore et contrairement à Warner Bros.’ R-évalué La brigade suicide, il s’adresse à un public plus large, grâce à son classement PG-13. Cependant, la pandémie persiste et, dans certaines régions, s’aggrave, ce qui entraîne une forte baisse des ventes de billets de cinéma. Quant à ce que réserve l’avenir du box-office, cela n’est pas clair pour le moment, mais de plus en plus de gens repensent les zones de visite où de grands groupes se rassemblent. Plusieurs tournées de concerts ont été annulées la semaine dernière et d’autres sont attendues.

Ne respire pas 2 a réussi à s’assurer la deuxième position ce week-end après avoir rapporté 10,6 millions de dollars. Le thriller d’horreur est bien parti, mais ses chiffres sont en baisse par rapport aux débuts de 2016 de Ne respire pas, qui a rapporté 26,4 millions de dollars. de Disney Croisière dans la jungle est arrivé au troisième rang avec 9 millions de dollars. Le film familial a rapporté plus de 138,6 millions de dollars dans le monde depuis ses débuts en salles et sur Disney +, il y a trois semaines. Le film a reçu des critiques mitigées de la part des téléspectateurs et des critiques.

Respecter a fait ses débuts au numéro quatre ce week-end après avoir gagné 8,8 millions de dollars. Le film met en vedette Jennifer Hudson dans le rôle de la chanteuse soul emblématique Aretha Franklin. Le film, ainsi que la performance de Hudson ont été salués par les téléspectateurs et les critiques. celui de James Gunn La brigade suicide est tombé au numéro quatre ce week-end avec 7,5 millions de dollars. À l’échelle mondiale, le film a rapporté 117,8 millions de dollars et est actuellement disponible en streaming sur HBO Max. Le film de bande dessinée a connu une baisse assez importante de 72% par rapport aux débuts numéro un du week-end dernier.

M. Night Shyamalan’s Vieille a pris la sixième place cette semaine avec 2,4 millions de dollars, tandis que Disney Veuve noire est tombé au numéro sept après avoir rapporté 2 millions de dollars. À ce jour, la dernière offre de Marvel Cinematic Universe a rapporté 354,6 millions de dollars dans le monde au cours de ses six semaines en salles. Eau plate a pris la huitième place avec 1,3 million de dollars. Le chevalier vert et Space Jam : un nouvel héritage est arrivé aux numéros neuf et dix avec 1,16 million de dollars et 1,11 million de dollars, respectivement. Vous pouvez consulter le reste des données du box-office de ce week-end sur The Numbers.

Box-office

1. gars libre – 28,4 millions de dollars

2. Ne respire pas 2 – 10,6 millions de dollars

3. Croisière dans la jungle – 9 millions de dollars

4. Respecter – 8,8 millions de dollars

5. La brigade suicide – 7,5 millions de dollars

6. Vieille – 2,4 millions de dollars

7. Veuve noire – 2 millions de dollars

8. Eau plate – 1,3 millions de dollars

9. Le chevalier vert – 1,1 millions de dollars

dix. Space Jam : un nouvel héritage – 1,1 millions de dollars

