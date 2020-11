Free Guy et la mort sur le Nil retardés indéfiniment à Disney

Disney a officiellement retiré les films de ses studios du 20e siècle Guy gratuit et Mort sur le Nil à partir de là, calendrier de sortie 2020. Les deux films devaient ouvrir en décembre. Disney n’a pas encore annoncé de nouvelles dates de sortie pour l’un ou l’autre des films, bien que de nouvelles dates puissent être annoncées dans les semaines à venir. Dans l’état actuel des choses, Warner Bros. tient bon avec Wonder Woman 1984, dont l’ouverture est toujours prévue le jour de Noël. Quant à savoir si cela se produira encore ou non, personne ne le pense pour le moment.

Il semble qu’une annonce de la date de sortie 2021 pour Wonder Woman 1984 est imminente. Voir les deux Guy gratuit et Mort sur le Nil sortir de 2020 n’est pas une grande surprise, même si ce sera probablement encore un coup dur pour les théâtres qui ont actuellement du mal à garder leurs portes ouvertes sans aucun nouveau matériel. Cela étant dit, les théâtres à travers l’Europe ont déjà fermé pour la deuxième fois, et beaucoup sont supposés que la même chose se produira bientôt en Amérique du Nord.

New York et Los Angeles, deux des plus grands marchés pour le cinéma, n’ont pas encore ouvert leurs salles de cinéma, fermées depuis mars. Warner Bros. a sorti Christopher Nolan’s Principe, qui était à peine capable de gagner 350 millions de dollars dans le monde. Seulement 53 millions de dollars de ce total provenaient de la vente de billets au pays. Même avec un film aussi gros que celui de Ryan Reynolds Guy gratuit, les gens n’allaient pas affluer vers les théâtres pour aller le voir. Les cas sont actuellement en augmentation partout aux États-Unis et les gens se préparent pour un long hiver.

Guy gratuit, qui met également en vedette Jodie Comer, Joe Keery, Lil Rel Howery, Utkarsh Ambudkar, Taika Waititi et Camille Kostek, devait ouvrir le 11 décembre. Avant cela, le film devait ouvrir le 3 juillet. Le studio a décidé qu’attendre la sortie du film serait le meilleur pari, ce que presque tous les studios ont fait, même si certains ont arrêté les retards constants et sont allés directement à 2021. Même avec de nouveaux films à paraître l’année prochaine, rien ne garantit que les théâtres pourront ouvrir, ou s’ils le feront même sans le soutien financier du congrès.

Mort sur le Nil est la suite du succès de Kenneth Branagh Le meurtre de l’Orient Express. Le film met en vedette Branagh dans le rôle du détective Hercule Poirot, qui enquête sur un meurtre à bord d’un bateau de croisière naviguant sur le Nil. En plus de Branagh, le film met en vedette Gal Gadot, Letitia Wright, Armie Hammer, Annette Bening et Russell Brand. Pour l’instant, nous devrons simplement attendre et voir ce que Disney décide de faire Mort sur le Nil et Guy gratuit. Cela étant dit, il ne semble pas que le studio va sauter les salles pour l’un ou l’autre film.

Sujets: Free Guy, Death On the Nile, Disney