Fredro Starr souhaite qu’il y ait plus de plates-formes comme « Verzuz » pour les artistes

Le rappeur Onyx veut voir son groupe partager la scène avec MOP, mais il ne pense pas que « Verzuz » devrait être le seul endroit qui puisse arriver.

Nous entrons peut-être bientôt dans une nouvelle année, mais leVerzuz le battage médiatique ne diminue pas. L’idée a peut-être existé avant la pandémie du COVID-19, mais c’est pendant la quarantaine que Timbaland et Swizz Beatz ont donné au monde Verzuz. Nous avons regardé le match de certains de nos artistes préférés alors qu’ils jouent leurs tubes préférés, et bien que le rappeur Onyx Fredro Starr aimerait avoir son temps sur la série, il souhaite également qu’il y ait d’autres plates-formes similaires pour les artistes afin que Verzuz n’a pas monopolisé cet espace.

Al Pereira / Contributeur / « Je pense que ce serait parfait, Onyx et MOP », a déclaré le rappeur au Spectacle de musique Murder Master. « Je suis cool avec Fame et Billy, c’est nos peuples. Certains mecs dans le Hip Hop, tu es cool avec, tu cliques avec eux … Je voulais faire un Verzuz contre MOP parce qu’ils sont sortis quand nous sommes sortis. Ils représentent Brooklyn, nous représentons le Queens mais nous avions presque la même énergie. Ce début des années 90, ces chaînes en or brutes, non filtrées, sans f * ckin ‘, juste du hardcore pur … Ce serait un bon Verzuz bataille, je vais le mettre comme ça. Ce serait fou. « « Je pense qu’il y a une autre plate-forme parce que, Verzuz ne peut pas faire beaucoup, Verzuz Je ne peux que faire mais tellement et s’ils sélectionnent tout, alors il y a d’autres artistes qui, je suis sûr, voudraient le faire », a poursuivi Fredro Starr.« Donc, je pense qu’il devrait y avoir plus de plateformes pour le faire en plus Verzuz. Je pense qu’il devrait y avoir d’autres plates-formes, alors j’espère que quelqu’un y sautera et nous pourrons mener cette bataille. « Starr a déclaré qu’il n’était pas sûr que Swizz et Timbaland signeraient un match Onyx contre MOP. « Je sais que Swizz est un grand fan d’Onyx mais je n’ai jamais rencontré Timbaland donc je ne sais pas. » Découvrez Fredro Starr partageant son opinion ci-dessous. Souhaitez-vous voir plus de plates-formes en miroir Verzuz pour différents genres et sous-genres?