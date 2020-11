Freaky Review: Vince Vaughn et Kathryn Newton sont hilarants dans la comédie Body-Swap Slasher

Bizarre est une comédie de slasher pour adolescents qui mélange plusieurs histoires de genre classiques. Il faut la prémisse de changement de corps de Horrible vendredi, puis le combine avec le carnage sanglant de Soirée de bal et Crier. Il se moque des tropes d’horreur génériques et des personnages stéréotypés avec un script plus intelligent que prévu. Vince Vaughn est hilarant comme une adolescente dans le corps d’un tueur en série. Une scène en particulier m’a fait rire presque jusqu’aux larmes. Bizarre dépasse les attentes et se démarque des films récents de Blumhouse.

Bizarre commence avec deux couples d’adolescents qui traînent dans un manoir effrayant. Leurs parents sont partis et c’est la fête. Ils boivent, se connectent et échangent des histoires du légendaire Blissfield Butcher (Vince Vaughn). Plusieurs personnes ont été assassinées au fil des ans, mais il n’y a aucune preuve réelle que le tueur existe réellement. Les adolescents errent et admirent les artefacts bizarres dispersés dans toute la maison. Une dague ornée de bijoux est le prix de la collection.

Kathryn Newton joue le rôle de Millie Kessler, une lycéenne timide avec une mère veuve (Katie Finneran) et une sœur policière autoritaire (Dana Drori). Elle est intimidée par des filles méchantes et des jocks agressifs. Ses deux besties sont le flamboyant gay Josh (Misha Osherovich) et la bienveillante Nyla (Celeste O’Connor). Millie a mal à fuir Blissfield Valley. Elle s’humilie en jouant la mascotte de l’école, roulement de tambour s’il vous plaît … les Biting Beavers, pour entrer dans un bon collège. Une nuit après avoir été abandonnée lors d’un match de football, Millie devient la prochaine cible du boucher. Ce qui se passe ensuite est une surprise choquante pour eux deux.

Le premier aspect qui a retenu mon attention a été le dialogue plein d’esprit. Les personnages principaux sont intelligents et parfaitement conscients d’eux-mêmes. Réalisateur / co-scénariste Christopher Landon (Activité paranormale: les marqués, Joyeux jour de la mort) contre la stupidité des adolescents maladroits dans les films d’horreur traditionnels. Cette fois, ils se rendent compte de la gravité de leur situation et agissent en conséquence. Josh commente à haute voix à Nyla: « Je suis gay et tu es noire, nous sommes tellement morts. » Les amis de Millie ne sont pas assez stupides pour devenir des proies faciles. Cette distinction revient aux bourreaux de Millie.

Bizarre prend un grand plaisir à venir. Les secousses qui ont rendu la vie scolaire de Millie un enfer sont sérieusement récompensées pour leurs abus. Le Blissfield Butcher, dans le corps de Millie bien sûr, devient créatif pour se venger. Les personnages de soutien rencontrent des fins insensées et horribles. Le film est assez sanglant, mais il est fait avec une sensation campy. Millie et le boucher réalisent les avantages et les inconvénients des organes de commutation. Il est facile d’attirer les pervers à l’adolescence, mais pas si facile à tuer avec un cadre minuscule. À l’inverse, Millie apprend à utiliser la force d’un homme imposant. Encore une fois, le scénario de Christopher Landon est nuancé et réfléchi dans des situations particulières.

Vince Vaughn est une joie absolue à voir ici. Il joue Millie avec un timing comique impeccable. Sa performance s’apparente à celle de Jack Black dans le nouveau Jumanji des films. Millie qui utilise la salle de bain pour la première fois en tant qu’homme vous laissera sans voix. Vaughn met également en valeur les traits doux et féminins d’une adolescente amoureuse. Une intrigue secondaire romantique mène à un résultat bizarre et humoristique. Vaughn possède ce film jouant le méchant et l’héroïne.

Bizarre s’essouffle dans le troisième acte, mais est fabuleusement divertissant jusqu’à ce point. Les cinéastes auraient pu couper dix minutes pour une durée d’exécution plus légère. C’est un petit problème pour un bon film. La valeur de production, la partition et les effets sonores sont également bien réalisés. Obtenir votre Bizarre ce vendredi 13 exclusivement en salles. Le film est une production Blumhouse avec une distribution par Universal Pictures.

Sujets: Freaky

Les opinions et opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement la politique ou la position officielle de Movieweb.