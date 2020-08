Franklin Graham prendra la parole à la Convention nationale républicaine de 2020

Franklin Graham avec le président américain Donald Trump lors d’un rassemblement Trump le 22 août 2017 à Phoenix, Arizona. (Ralph Freso / Getty)

Le prédicateur anti-LGBT + Franklin Graham, connu pour avoir affirmé que les homosexuels «prennent» les enfants de couples hétérosexuels et exigent un «11 septembre moral» sur l’Amérique, doit s’adresser à la Convention nationale républicaine de 2020.

Le fanatique évangélique de Trump, qui dirige l’organisation caritative chrétienne controversée Samaritan’s Purse, devrait s’adresser à la convention jeudi soir, lorsque le président lui-même doit également prendre la parole.

Graham avait précédemment été invité à prêcher lors de l’investiture du président en 2016 et a maintenu des liens étroits avec l’administration Trump malgré ses opinions extrêmes sur les questions LGBT +.

Le président de la Convention nationale républicaine Franklin Graham a un bilan anti-LGBT + extrême.

L’allié de Trump a précédemment déclaré les homosexuels «l’ennemi» de la civilisation et suggéré que le démocrate gay Pete Buttigieg fera face à une «damnation éternelle» pour avoir épousé un homme.

Lors d’un voyage en Russie en 2015, il a accusé les homosexuels de «prendre» des enfants à des couples hétérosexuels – et a félicité Vladimir Poutine pour avoir imposé une loi de propagande anti-gay.

Il a déclaré: «J’apprécie beaucoup que le président Poutine protège les jeunes russes contre la propagande homosexuelle. Ne serait-ce que pour leur donner la possibilité de grandir et de prendre une décision par eux-mêmes.

L’une de ses remarques les plus choquantes a eu lieu en 2016, lorsqu’il a accusé les homosexuels d’un «11 septembre moral».

Dans une interview avec Todd Starnes, expert de Fox News, Graham a déclaré: «Le pays est en train d’imploser. Nous assistons à une implosion morale. Tout comme nous avons vu le World Trade Center le 11 septembre lorsque les avions ont frappé la tour, ils ont implosé, ils sont tombés de l’intérieur, et c’est ce qui arrive à notre pays, nous tombons à l’intérieur.

«Nos fondations ont été affaiblies par l’immoralité et elles commencent à s’effondrer.»

Il a ajouté: «Je veux que les commissions scolaires d’Amérique soient entre les mains des chrétiens évangéliques d’ici quatre à six ans.

«Et cela peut arriver et cela aura un impact énorme parce que tant de districts scolaires sont maintenant contrôlés par des gens méchants et pervers, et par les gais et les lesbiennes, et je n’arrête pas d’évoquer leur nom, mais ils sont à l’avant-garde de cette attaque contre Le christianisme en Amérique. »

Prédicateur accusé d’exploiter les efforts de secours contre les coronavirus.

Le prédicateur a été au centre d’une nouvelle controverse au début de la pandémie de coronavirus, lorsque son organisme caritatif Samaritan’s Purse a été autorisé à installer un site de secours temporaire dans Central Park à New York.

Bien que le maire Bill de Blasio ait affirmé avoir reçu l’assurance qu’il n’y aurait pas de discrimination sur le site, le prédicateur est revenu sur sa parole presque immédiatement – refusant d’admettre tout personnel médical bénévole à moins qu’ils ne signent une déclaration désavouant l’homosexualité.

Le prédicateur a comparé publiquement les homosexuels aux toxicomanes alors qu’il s’en tenait à la politique – tout en faisant également face à des critiques pour avoir amené une équipe de caméra professionnelle au plus fort du verrouillage pour filmer des sermons et des vidéos évangélisatrices du prétendu site de secours de l’hôpital.

La conduite choquante a conduit à de sérieuses discussions avec les législateurs de la ville, le prédicateur ayant finalement été invité à «emballer ses tentes et à partir». Les plans d’un deuxième site de secours dans la ville dans une église épiscopale ont été abandonnés à leurs débuts après que Graham ait refusé de renoncer à sa politique anti-gay.

Un Graham impénitent a insisté: «La grande majorité des habitants de la ville croient que le mariage est entre un homme et une femme.»