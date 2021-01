Frank Grillo peut revenir en tant que Leo Barnes dans un nouveau film de purge après la purge pour toujours

Malgré les rapports selon lesquels la suite à venir The Forever Purge sera le dernier film de la série à succès Purge franchise, la star Frank Grillo a dit que ce n’était peut-être pas le cas. L’acteur a récemment déclaré dans une interview que des discussions sont actuellement en cours concernant un sixième opus de la série, et qu’il envisage un retour dans le monde chaotique de La purge.

« Nous parlons, [DeMonaco] et moi, un autre film Purge. Il m’a contacté il n’y a pas si longtemps et Sébastian [K. Lemercier], le producteur, et ils se disent: « Que pensez-vous? » et je me dis: « Qu’est-ce que tu en penses? » et ils se disent: ‘Nous avons parlé à Universal et nous verrons Leo Barnes dans le [next] Purgez si nous pouvons trouver quelque chose de grand. J’ai dit: ‘J’y suis. Je vais le faire en un clin d’œil.’ «

Il vaut la peine de noter que Frank Grillo a révélé cette information spontanément, ce qui signifie probablement qu’il peut à peine contenir son enthousiasme quant à son implication dans un potentiel Purge 6. Grillo a poursuivi en partageant ses réflexions sur la franchise et pourquoi il pense que cela a été un si grand succès, démontrant une fois de plus sa passion pour le projet.

« Oh, [DeMonaco] appuyez sur le bouton. Il s’est connecté au zeitgeist. «Que feriez-vous si vous pouviez vous en tirer pendant 12 heures?», «Que feriez-vous avec un million de dollars? C’est l’un de ces scénarios auxquels tout le monde pense. «Eh bien, si j’avais un million de dollars, je pourrais…» «Eh bien, si je pouvais tuer ce type et m’en tirer, je le ferais…» Et pour que tout le monde puisse comprendre. C’est de l’hyperréalisme, la façon dont il coupe et la façon dont il tire. C’est presque caricatural. Ce sont des films amusants. Je pense que «The Purge: Anarchy» est l’un des films B les plus cool que j’ai vu depuis longtemps. Le magazine Forbes a écrit un excellent article sur l’importance de la franchise «Purge» et son lien avec ce que nous traversons dans le monde. Pas dans notre pays – le monde. je pense [the movies are] une chose importante, c’est une franchise importante. Dans une minute, j’en ferais un autre. «

À partir de 2013 avec La purge, Grillo n’est pas apparu avant la suite de 2014 La purge: l’anarchie. Avec le rôle du sergent vengeur du département de police de Los Angeles, Leo Barnes, Grillo dégage des Punisher vibes, en utilisant les règles de la Purge pour traquer l’homme qui a tué son fils dans un accident de conduite en état d’ébriété. Le justicier de Grillo est devenu un favori instantané des fans, l’acteur reprenant le rôle en 2016 La purge: année électorale. Les trois films ont été réalisés par James DeMonaco.

Cela a ensuite été suivi par la préquelle sans Grillo, La première purge, qui détaille les origines de la Purge annuelle, une durée de 12 heures une fois par an au cours de laquelle tous les crimes en Amérique, y compris le meurtre, le viol et l’incendie criminel, sont légaux. Cette année La purge éternelle servira de suite directe à La purge: année électorale et est commercialisé comme le dernier film de la franchise, malgré l’insistance de Grillo. « Je pense que c’est une excellente façon de mettre fin à tout cela », a déclaré DeMonaco. « Nous voulons tout mettre fin, je pense, dans celui-ci, et je suis très excité. Quand j’ai eu l’idée et que je l’ai présentée à tout le monde, ils semblaient excités, et je pense que ce sera une fin vraiment cool, comment nous emportons celui-ci à la maison. » Cela nous vient de Collider.

Sujets: La Purge, La Purge 5