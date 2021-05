Frank Darabont blâme Hollywood pour avoir rejeté un nouveau scénario basé sur un projet Kubrick défait

Cinéaste emblématique Frank Darabont n’est pas satisfait de l’état de l’industrie cinématographique après avoir récemment échoué à faire décoller un Stanley Kubrick non fabriqué – même avec Ridley Scott attaché. De nos jours, Darabont est très connu pour développer Les morts qui marchent pour la télévision avant qu’il ne soit congédié de façon controversée au cours de la deuxième saison. Les cinéphiles le connaîtront mieux en tant que réalisateur de l’un des films les plus respectés de tous les temps, La rédemption de Shawshank, ainsi que d’autres adaptations de Stephen King comme La ligne verte et La brume.

Sur le dernier épisode de Post Mortem avec Mick Garris, Darabont a parlé de sa dernière tentative créative. Par Dread Central, il révèle comment il a passé l’année dernière à écrire un nouveau script basé sur un Stanley Kubrick traitement. Darabont, qui a écrit les scénarios nominés aux Oscars pour La rédemption de Shawshank et La ligne verte, a également estimé que le scénario était sa meilleure entreprise créative à ce jour. Malheureusement, même avec Ridley Scott également à bord pour produire, personne à Hollywood n’était intéressé.

« J’ai passé l’année dernière à écrire un scénario. Et je sais quand je frappe sur tous les cylindres ou pas. Je frappais sur tous les cylindres. C’est un projet magnifique basé sur un traitement que Stanley Kubrick a écrit à la fin des années 50-an morceau incroyable de la guerre civile. C’est un scénario très significatif et [when] J’ai terminé, j’ai dit: «C’est la meilleure chose que j’ai jamais faite». Et nous l’avons fait dans toute la ville et nous n’avons pas eu une seule réunion. .. Ce n’est pas que moi [involved], [it’s also] le reclus schmuck vivant dans le nord. Ridley Scott était l’un des producteurs dessus! Et c’est l’idée de Kubrick qu’il a développée avec Shelby Foote, un historien réputé de la guerre civile. «

Faisant presque écho à la façon dont Martin Scorsese a déclaré que les films Marvel ne devraient pas être considérés comme du «cinéma», Darabont suggère également que les films de super-héros sont conçus pour les enfants, ajoutant qu’il estime que les films hollywoodiens ne sont plus la même forme d’art qu’ils étaient.

« Ils font des films de super-héros – des films Marvel. Ils font des choses pour les collectionneurs de bandes dessinées de 12 ans. .. Est-ce qu’ils font plus des films, vraiment? Ma thèse est la suivante: c’était la forme d’art du 20e siècle. Mais maintenant, au 21e siècle, ce n’est qu’un autre lieu de distraction. C’est l’une des mille façons différentes dont le public et le public peuvent se distraire. Vous pouvez trouver de bonnes choses, absolument, et beaucoup de bons écrits ont émigré vers La télévision. Breaking Bad and Better Call Saul de Vince Gilligan a fini par être un joyau de la grande écriture télévisée, par exemple. Mais vous savez quoi? Il y avait auparavant trois réseaux et une poignée de petites stations locales! Maintenant, c’est 10 000 stations! «

Pour clarifier un peu plus son point de vue, Darabont compare également la sursaturation des médias d’aujourd’hui à la surimpression de l’argent.

« Vous savez ce qui se passe quand vous continuez à imprimer de l’argent? Cela perd de sa valeur. En Allemagne, à l’époque de Weimar, vous obteniez un baril de deutsche marks et vous ne pouviez pas obtenir une miche de pain, car elle venait d’être dévaluée à le point où cela n’avait plus d’importance. Je me demande, avec ce tsunami massif de contenu … est-il possible que quelque chose compte vraiment plus? Être cette chose que les gens chérissent 20 ans plus tard, comme les gens semblent tenir Shawshank cher? Comme, la façon dont nous avons tenu Casablanca et le magicien d’Oz chers? Est-ce possible? Ou sommes-nous maintenant juste une partie de tout le bruit? «

Il semble étrange qu’un film écrit par La rédemption de Shawshank Le scénariste-réalisateur, basé sur un traitement de Stanley Kubrick et produit par Ridley Scott, n’a pas réussi à attirer l’attention d’un seul studio. Il est indéniable que l’état de l’industrie cinématographique a changé de façon exponentielle au cours des dernières décennies, mais il y en aura beaucoup qui ne seront pas d’accord avec la suggestion de Darabont selon laquelle les films Marvel sont à blâmer. Cette nouvelle nous parvient via Dread Central, et vous pouvez écouter l’interview complète de Darabont sur le podcast Post Mortem with Mick Garris.