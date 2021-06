Frank Bonner décède, WKRP à Cincinnati et sauvé par le Bell Star avait 79 ans

Frank Bonner, connu pour ses rôles dans WKRP à Cincinnati et Sauvé par le gong, est décédé mercredi à l’âge de 79 ans. Selon une déclaration de sa famille, qui a été rapportée pour la première fois par TMZ, il est décédé des complications liées à la démence à corps de Lewy, paisiblement avec sa famille à ses côtés. Les pensées sont avec eux et ses amis en ce moment.

Frank Bonner joué Herb Tarlek dans 88 épisodes de l’original WKRP à Cincinnati série, ainsi que de reprendre son rôle dans la série de suites des années 90, Le nouveau WKRP à Cincinnati, qui est le personnage dont on se souviendra le mieux. Il est également apparu dans Sauvé par la cloche : la nouvelle classe, qui lui a également donné l’une de ses nombreuses incursions dans la réalisation. Cependant, sa carrière a commencé beaucoup plus tôt que cela.

Bonner est né en Arkansas en 1942 et a commencé sa carrière d’acteur dans le film expérimental L’équinoxe… Un voyage dans l’inconnu en 1967. Trois ans plus tard, le film a été réédité après avoir été refilmé et monté comme Équinoxe, dans lequel il a été crédité sous le nom de Frank Boers Jr. Il a fait de nombreuses apparitions à la télévision et au cinéma tout au long des années 70, notamment Canon, Urgence !, Policière et L’homme de l’Atlantide avant de rejoindre le casting de WKRP à Cincinnati dans le rôle qui serait son crédit d’acteur le plus prolifique.

En 1978, Bonner a subi de nombreuses blessures internes et dorsales dans un accident de parachute, qui l’a vu tomber de 20 pieds. Pendant sa convalescence, il a continué à travailler, ce qui l’a amené à apparaître avec des béquilles pour un épisode de WKRP à Cincinnati et quand il a filmé un épisode spécial All-Star du jeu télévisé, Querelle de famille. L’accident n’a pas eu d’impact sur son travail et n’a certainement pas eu d’impact négatif sur son avenir non plus, car il a continué à être encore plus occupé au cours de la décennie suivante.

Au cours des années 80, il fait des apparitions ponctuelles dans Île fantastique, Le bateau de l’amour, Épouvantail et Mme King, Le meurtre qu’elle a écrit et Cour de nuit, ainsi que de gagner un autre rôle à long terme en tant que Père Robert Hargis dans Juste les dix d’entre nous. Dans les années 90, il revient à jouer à HerbTarlek dans le renouveau Le nouveau WKRP à Cincinnati, ainsi que des rôles dans Saved by the Bell: The New Class, Les mamans et États-Unis Élevé. Bonner a commencé à faire moins d’apparitions dans les années 2000, apparaissant principalement dans de petits rôles dans des longs métrages, son dernier étant dans Sous le signe d’Hollywood en 2014.

Bonner s’est marié cinq fois, sa femme la plus actuelle étant Gayle Hardage, avec qui il était marié depuis 2006. Alors que la nouvelle de son décès a été annoncée par sa famille, l’acteur de WKRP Gary Sandy a été la première co-star de l’acteur à lui rendre hommage. sur les réseaux sociaux, en publiant un message sur leur compte Facebook disant : « C’est vrai ! Frank Pasted Away, hier 16 juin à 3:48 heure du Pacifique RIP My Great Friend !!! ». Un hommage a également été rendu par Michael Des Barres, qui a posté sur Twitter, « ‘WKRP in Cincinnati’ Star Frank Bonner Dead à 79 via @TMZ Très triste nouvelle pour moi. J’ai adoré travailler avec lui. Timing impeccable en tant qu’acteur comique et homme vraiment sympa. SE DÉCHIRER. »

