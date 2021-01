Fox My Box ‘Kitsun’ ressemble à un renard et fonctionne comme une armoire PC personnalisée; au prix de Rs 12 lakh

12 janv.2021 18:02:21 IST

Fox My Box a lancé le Kitsun – le PC Fox – une armoire PC personnalisée unique en son genre qui s’adresse principalement à la communauté de modding PC, aux joueurs et aux passionnés de PC de performance en France. Les composants pour le PC ont été fournis par le fabricant et distributeur taïwanais de matériel informatique Gigabyte. Studio 34 a visualisé et conçu l’esthétique en suivant les dernières technologies en matière de conception 3D. Kitsun est alimenté par Ryzen Threadripper 3960X, qui est construit par Advanced Micro Devices, Inc. (AMD), une multinationale américaine de semi-conducteurs.

Parlant du projet, Ankush Khera, fondateur et PDG de Fox My Box, a déclaré que Kitsun a le potentiel de révolutionner l’industrie du modding professionnel en France en permettant aux passionnés de réinventer les armoires PC de manière plus vivante. Selon la société Kitsun, le PC Fox est basé sur l’architecture Zen 2 avec une fréquence de base de 3,8 GHz allant jusqu’à 4,5+ GHZ. Il abrite un Gigabyte 64 Go de RAM pouvant aller jusqu’à 256 Go, 3600 Mhz, un GPU Gigabyte AMD 5700 XT, une alimentation Aorus 850Watt, un refroidissement liquide personnalisé de 360 ​​mm, un SSD Aorus 1 To gen4 et une carte mère Wi-Fi TRX40 Aorus Pro stellaire.

L’appareil est disponible à Rs 12 lakhs sans le matériel.

Le PC héberge également une carte graphique de premier ordre qui fonctionne en joignant deux câbles de montage, ce qui n’a jamais été fait sur un PC en état de marche auparavant.

Kitsun exécute une boucle personnalisée avec un radiateur de 360 ​​mm pour le refroidissement du système et utilise un bloc d’eau BYKSKI et un radiateur pour contrôler la température de pointe d’environ 50 à 52 degrés à 100% de charge.

.

