Fou. BMW M5 1000 ch contre les machines de rallycross

Ce n’est pas la première fois que nous voyons le BMW M5 Évoluez dans courses de dragsters de carwow et nous savons à quel point il est absurdement rapide – seulement 10,0 s dans le quart de mile. Après tout, c’est un M5 de 1000 chevaux!

On l’a déjà vu «détruire» les super sports, mais aujourd’hui le défi est différent: affronter un trio de machines du championnat britannique de Rallycross. Bien que moins puissantes que les M5, elles sont beaucoup plus légères (1300 kg contre 2000 kg) et, comme nous le savons, les voitures de rallycross sont des monstres d’accélération.

Il s’agit d’une Ford Fiesta avec 550 ch et entre 600-700 Nm de couple (2.0 Turbo); une MINI Cooper de 600 ch et 1000 Nm en plein essor (2.0 Turbo); et enfin, une vieille mais toujours fantastique Ford RS200 de 500 ch et 750 Nm (2,1 Turbo).

Tous à quatre roues motrices, mais le RS200 a une boîte de vitesses manuelle, tandis que les deux autres ont une séquentielle plus rapide. Les 1000 ch du M5, quant à eux, sont transmis au sol via la boîte de vitesses automatique du modèle de série.

Alerte spoil: la RS200, malheureusement, a donné l’âme au créateur, avec un turbo détruit dans la première course. Le M5 de 1000 chevaux a-t-il réussi à battre la Fiesta et la MINI?