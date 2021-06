Fossil Smartwatches : Mauvaise nouvelle pour les propriétaires – 45secondes.fr.de

Les montres intelligentes Fossil sont parmi les montres intelligentes les plus populaires avec Wear OS. Google va bientôt relancer son système d’exploitation pour wearables sous un nouveau nom. Malheureusement, les montres connectées Fossil actuelles n’en bénéficient pas.

Cela ressort d’un rapport de CNET paru lors d’un entretien avec le directeur commercial de Fossils, Greg McKelvey. Malheureusement, nous ne découvrons pas dans l’article pourquoi il n’y aura pas de mise à jour du nouveau Wear OS. Les montres intelligentes Fossil actuelles peuvent ne pas répondre aux exigences matérielles pour cela. Cela correspondrait à cette hypothèse selon laquelle Samsung a également exclu une telle mise à jour pour ses appareils actuels.

Le nouveau Wear OS est censé faire beaucoup mieux

Pourquoi une mise à jour du nouveau système d’exploitation Wear pour les montres connectées Fossil serait-elle souhaitable ? Eh bien, la version actuelle du système d’exploitation n’a pas exactement la meilleure réputation et est en retard sur les plates-formes concurrentes telles que watchOS (Apple Watch) et Tizen (Samsung Smartwatches) à bien des égards. Le successeur, actuellement simplement appelé « Wear », est censé combiner les meilleures fonctionnalités de Wear OS et Tizen, ce qui, selon Google, présente plusieurs avantages : par exemple Des applications qui démarrent plus rapidement, une autonomie plus longue et une plus grande sélection d’applications et de cadrans de montre.

La smartwatch Fossil annoncée avec le nouveau Wear OS

À l’avenir, cependant, Fossil s’appuiera certainement sur le nouveau Wear OS. Cela commence à l’automne avec une smartwatch premium, apparemment appelée Fossil Gen 6. « Tous les avantages logiciels dont Google a parlé et qu’il introduira sont quelque chose que nous apprécions également [Fossil Gen 6 Smartwatch] intégrer », explique Greg McKelvey.

Son collègue Steve Prokup ajoute que diverses mises à niveau matérielles majeures par rapport aux modèles actuels sont prévues pour la prochaine montre. Cependant, le fabricant paiera probablement beaucoup pour cela. Le Fossil Gen 6 ne sera certainement pas bon marché, comme le suggère son positionnement en tant qu’appareil premium. CNET soupçonne même que cela pourrait être aussi cher que l’Apple Watch.

À l’avenir, Fossil proposera toujours une seule smartwatch phare. Des sous-marques sous licence telles que Diesel ou Skagen pourraient alors apparaître dans leurs propres variantes, mais celles-ci ne seraient pas techniquement différentes. Il n’y aura probablement pas de ramifications bon marché des modèles haut de gamme. Il est plus probable que les modèles de l’année précédente resteront proposés à des prix réduits, à l’instar de ce que fait Apple.









accord

Xiaomi Redmi Note 10 Pro

+ BLEU Allnet XL 8 Go + 2 Go

+ Écouteurs sans fil Xiaomi Mi True Basic 2 mensuel / 24mois : 17,99 €

15,99 au magasin