Fortnite x The Walking Dead Skins bientôt disponible!

Epic continue avec les énormes croisements vers Fortnite! Récemment, Kratos de God of War a été ajouté au jeu, ainsi que Master Chief de Halo qui a récemment trouvé son chemin sur le champ de bataille. La dernière annonce est que The Walking Dead va être ajouté sous forme de skins très bientôt!

Daryl Dixon et Michonne seront tous deux ajoutés en tant que tenues à Fortnite le 16 décembre 2020. Ils seront probablement associés à des produits cosmétiques supplémentaires, y compris de nouveaux outils de récolte assez doux basés sur l’image promotionnelle. Il y a aussi une bande-annonce impliquant l’agent Jonesy tombant dans leur monde de zombies et les téléportant dans le monde de Fortnite. Cela reste sur le thème de la saison en cours, c’est-à-dire les meilleurs chasseurs de différentes époques et dimensions! Vous pouvez regarder la bande-annonce ci-dessous:

Bande-annonce Fortnite x The Walking Dead! pic.twitter.com/U36RZFvhss – HYPEX (@HYPEX) 11 décembre 2020

Pour autant que nous sachions pour le moment, il semble que ce ne soit que des produits cosmétiques ajoutés au jeu, mais il est possible que des éléments créatifs voient le jour. Avec la collaboration Halo, il y a une recréation d’une carte familière pour cet univers, il pourrait donc être possible qu’une sorte de mode basé sur les zombies fasse son chemin dans le jeu!

Nous devrons attendre de voir quand les tenues sortiront, quoi d’autre qu’Epic nous réserve!