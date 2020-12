"Fortnite" Saison 5: Trouver des personnages – Tous les emplacements des PNJ

L’île « Fortnite » est vivante dans la saison 5! Les personnages PNJ se tiennent debout et vous offrent des quêtes et des primes. Vous souhaitez compléter votre collection et les retrouver toutes? Nous vous montrerons tous les emplacements.

Les nouvelles primes de « Fortnite », avec lesquelles vous pouvez gagner de précieux lingots d’or, font de vous un chasseur de primes dans la saison 5. Pour accepter les quêtes et les missions ou pour échanger votre or contre des objets, vous devez d’abord parler aux personnages de l’île. Notre liste vous montre comment les trouver tous.

Tous les 40 caractères dans une liste

Les PNJ se trouvent à des endroits différents et il y en a pas mal – 40 pour être précis. La liste suivante vous montre toutes les localités où vous pouvez généralement trouver des donneurs de quête et des commerçants. Remarque: certains PNJ ont plusieurs emplacements où ils peuvent apparaître.

Lexa: Havre de chasseur

Havre de chasseur Reese: Docks sales

Docks sales Menace: Colisée colossal

Colisée colossal Mancake: Butterbude (maison au sud de zéro)

Butterbude (maison au sud de zéro) Mave: Shipwreck Bay (côte sud-est, à l’est de Catty Corner)

Shipwreck Bay (côte sud-est, à l’est de Catty Corner) Condor: Misty Meadows

Misty Meadows The Mandalorian (boss): au Razor Crest

au Razor Crest Le moissonneur: Turbobude (maison côtière à l’extrême ouest)

Turbobude (maison côtière à l’extrême ouest) Brutus: Docks sales

Docks sales Deadfire: Bureau du shérif (maison à l’est de Zero)

Bureau du shérif (maison à l’est de Zero) Bâtons de combat: Cargaison écrasée (baie à l’ouest de Sweaty Sands)

Cargaison écrasée (baie à l’ouest de Sweaty Sands) Bullseye: Pont à Steamy Stacks, route à l’est de Craggy Cliffs, route à l’ouest de Sweaty Sands

Pont à Steamy Stacks, route à l’est de Craggy Cliffs, route à l’ouest de Sweaty Sands Cartouchière: Flushed Building (cabine près de l’usine au sud de Slurpy Swamp)

Flushed Building (cabine près de l’usine au sud de Slurpy Swamp) Plan de loin: Montagne à l’est de Misty Meadows

Montagne à l’est de Misty Meadows Bombasto: Cabane ordinaire (sur l’île au nord-est de Stealthy Stronghold)

Cabane ordinaire (sur l’île au nord-est de Stealthy Stronghold) Inferna: Magnificent Heights (promontoire au nord-ouest de Steamy Stacks), tente en bois (entre Sweaty Sands et Holly Hedges)

Magnificent Heights (promontoire au nord-ouest de Steamy Stacks), tente en bois (entre Sweaty Sands et Holly Hedges) Récupération: Hill House (nord-est de Pleasant Park), falaises escarpées

Hill House (nord-est de Pleasant Park), falaises escarpées Grosse gorgée: Slurpy Swamp, Slum (côte ouest de Slurpy Swamp)

Slurpy Swamp, Slum (côte ouest de Slurpy Swamp) Kyle: Cabane en rondins (au sud de Misty Meadows), remorque à Weeping Woods

Cabane en rondins (au sud de Misty Meadows), remorque à Weeping Woods Cole: Shipwreck Bay (côte sud-est, à l’est de Catty Corner), entre les montagnes au nord de Retail Row

Shipwreck Bay (côte sud-est, à l’est de Catty Corner), entre les montagnes au nord de Retail Row Ragnarok: Magasin de drakkars (à l’ouest de Holly Hedges)

Magasin de drakkars (à l’ouest de Holly Hedges) Ranger de brousse: Rapids Rast (entre Lazy Lake et Catty Corner), à l’ouest de Salty Towers, cabane en bois entre le verger et Steamy Stacks

Rapids Rast (entre Lazy Lake et Catty Corner), à l’ouest de Salty Towers, cabane en bois entre le verger et Steamy Stacks Mannequin: au nord de Pleasant Park, Compact Cars (parc à ferraille entre Colossal Coliseum et Dirty Docks)

au nord de Pleasant Park, Compact Cars (parc à ferraille entre Colossal Coliseum et Dirty Docks) Artiste de la bougie d’allumage: Station-service au sud de Weeping Woods, station-service à Lazy Lake, station-service au sud du barrage (à l’est de Weeping Woods)

Station-service au sud de Weeping Woods, station-service à Lazy Lake, station-service au sud du barrage (à l’est de Weeping Woods) Nite Rider: Steamy Stacks, FN Radio (à l’est de Craggy Cliffs), Sweaty Sands

Steamy Stacks, FN Radio (à l’est de Craggy Cliffs), Sweaty Sands Turc: grande île de lac paresseux, lac de canoë (sud-ouest de Dirty Docks)

grande île de lac paresseux, lac de canoë (sud-ouest de Dirty Docks) Maître de pêche: à la jetée de Sweaty Sands, Zapplerteich (sud-est de Sweaty Sands)

à la jetée de Sweaty Sands, Zapplerteich (sud-est de Sweaty Sands) Escroc: Lac paresseux, Holly Hedges

Lac paresseux, Holly Hedges Espionner: Retail Row, Sables en sueur

Retail Row, Sables en sueur Grimmbi: Pancake Fortress (ruine au sud-ouest du château de corail)

Pancake Fortress (ruine au sud-ouest du château de corail) Tournesol: Verger (au nord du Colossal Coliseum)

Verger (au nord du Colossal Coliseum) Paysan de fer: Iron Farm (au sud du verger)

Iron Farm (au sud du verger) Carlin: Retail Row, Pleasant Park

Retail Row, Pleasant Park Trousse: Coin Catty

Coin Catty Beefboss: Durrr Burger Food Truck (à l’est de Stealthy Stronghold), Durrr Burger (à l’ouest de Weeping Woods)

Durrr Burger Food Truck (à l’est de Stealthy Stronghold), Durrr Burger (à l’ouest de Weeping Woods) Tête de tomate: Pizza Pit (au nord du Colossal Coliseum), sur la route au nord de Flush Factory

Pizza Pit (au nord du Colossal Coliseum), sur la route au nord de Flush Factory Bunker Jonesy: Camp Cod (île à l’extrême sud), Shipwreck Bay (sur la côte sud-est de Catty Corner)

Camp Cod (île à l’extrême sud), Shipwreck Bay (sur la côte sud-est de Catty Corner) Bigfoot: Arbre au nord-ouest de Weeping Woods

Arbre au nord-ouest de Weeping Woods Rabatz: Hydro 16 (maison près du barrage, à l’est de Slurpy Swamp)

Hydro 16 (maison près du barrage, à l’est de Slurpy Swamp) Bâtonnet de poisson: Château de corail, falaises escarpées

La vidéo incluse ici vous montre également un aperçu des lieux:

Lorsque vous êtes à proximité d’un personnage, recherchez une icône de bulle de dialogue – elle vous montrera l’emplacement exact du personnage. Une fois que vous avez découvert des personnages, vous pouvez les consulter à tout moment dans le menu sous « Collections ». Dans le cas des PNJ avec plusieurs emplacements, vous pouvez également voir où vous les avez déjà visités.