Fortnite révèle plus d’indices sur l’arrivée possible de Black Panther et de nouveaux emplacements

Aux hauteurs auxquelles nous nous trouvons actuellement, nions que Jeux épiques a réussi à donner un coup dur à la table du genre de bataille royale serait vraiment fou; surtout si l’on considère que la saison 4 de Fortnite Ce fut l’un des événements les plus importants et les plus marquants que le titre ait reçus tout au long de son histoire. Celui qui a réussi à fusionner l’univers du jeu avec celui du très merveille.

Le fait est que le patch 14.00 Le jeu apporte non seulement une poignée d’actualités liées aux deux mondes, mais présente également une série de références cachées dans ses lignes de code qui sont déjà découvertes par la communauté des dataminers et qui nous permettent d’en savoir un peu mieux. quel sera le contenu qui arrivera dans les prochaines mises à jour de Fortnite.

Dans ce cas particulier, on parle de l’arrivée de plus en plus possible de Panthère noire au titre; même si nous ne savons toujours pas si ce sera une peau secrète du jeu ou quelque chose que nous devons acheter dans le magasin. Quoi qu’il en soit, le fait est que le dataminer connu sous le nom de HYPEX a trouvé une mention de deux capacités mythiques du personnage, ce qui nous permet de le voir rapidement à travers le jeu; quelque chose auquel nous devons ajouter une autre série de mentions à plusieurs nouveaux emplacements qui arriveraient dans les correctifs à venir:

Enfin et dans le but de compléter les informations que nous avons voulu partager avec vous tous dans le même sens, nous ne pouvons que vous rappeler qu’en Areajugones Nous serons extrêmement attentifs aux prochaines étapes que vous franchirez Fortnite avec l’objectif de vous apporter toute nouvelle importante concernant sa nouvelle saison 4.

