Fortnite Master Chief Halo Skin peut-être en préparation!

Epic semble vraiment accélérer le nombre de croisements qu’ils effectuent dans Fortnite. Il est en train de devenir un lieu pour diverses entités médiatiques bien connues pour promouvoir leurs marques auprès d’un public plus jeune. Nous avons récemment reçu toute une saison de Marvel, ainsi qu’un tas de skins Ghostbuster qui sont entrés dans le jeu. Il y avait des tenues DC disponibles à différents moments, ce qui vous donne la possibilité d’avoir vos propres batailles DC contre Marvel. Il y avait aussi une fuite très crédible qui indique que Kratos de la franchise God of War a été ajouté au jeu. Maintenant, avec tout cela dit, il semble qu’Epic s’associera probablement à Microsoft pour amener Halo dans Fortnite.

Basé sur une fuite partagée par HYPEX, il semble qu’au moins quatre éléments différents seront ajoutés au jeu dans le cadre du croisement Halo avec Fortnite. Vous obtiendrez bien sûr le skin Master Chief, qui est le principal protagoniste de la série Halo. Il y a aussi le planeur Pelican UNSC, l’émote Lil ‘Warthog et l’outil de récolte Gravity Hammer. Reste à savoir si ce sera dans un paquet ou non.

Maintenant, bien que nous ayons des images de certains des éléments qui feront partie d’une collaboration, il n’est pas aussi confirmé d’une fuite que Kratos. C’est parce que la fuite de God of War a été trouvée via une publicité sur PlayStation qui a clairement été publiée un peu trop tôt. Donc, il est possible que certaines de ces choses soient fausses, mais il semble très probable que le croisement se produise et Halo sera représenté dans Fortnite à un moment donné dans le futur!