Fortnite Crew: The Battle Royale sera bientôt disponible sur abonnement

Au début de la nouvelle saison «Fortnite», un nouveau modèle d’abonnement démarre. Pour un abonnement mensuel, les joueurs reçoivent de nombreux extras, mais ceux-ci sont principalement de nature cosmétique.

Le 2 décembre, “Fortnite” démarre une nouvelle saison. Le même jour, le fabricant Epic Games présente le nouvel abonnement Fortnite Crew, qui vous coûte 11,99 euros par mois. Qu’est-ce que vous obtenez pour votre argent?

Beaucoup de peaux – quoi d’autre?

Fortnite Crew comprend le contenu suivant:

Battle Pass pour toute la saison: le Battle Pass actuel est toujours disponible directement. Il contient de nombreux produits cosmétiques et V-Bucks, la monnaie du jeu. Habituellement, le pass coûte environ 10 euros.

1000 V-Bucks par mois: vous pouvez acheter de nouveaux articles, skins et cosmétiques pour cela. Equivalent réel: une dizaine d’euros.

Un pack d’équipage mensuel: chaque mois, vous recevez un nouveau pack de tenues réservé aux membres d’équipage.

Si Équipage Fortnite commence le 2 décembre 2020, les nouveaux abonnés seront les premiers à recevoir la nouvelle tenue Galaxia, la pioche Cosmic Llamahorn et l’accessoire Smashed World Back.

Peut être annulé mensuellement

Fortnite Crew peut être annulé tous les mois. Même après l’annulation, vous pouvez conserver tous les extras que vous avez reçus via l’abonnement. Et si vous avez déjà acheté le Battle Pass et que vous choisissez toujours Fortnite Crew, vous obtiendrez 950 V-Bucks remboursés sur votre compte.

Vous pouvez trouver plus d’informations sur l’abonnement dans la FAQ officielle de Fortnite Crew.