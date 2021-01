Les pièces XP sont de retour, fans de Fortnite! Ils ont disparu pendant quelques saisons, et beaucoup de gens se demandent où ils se trouvent. Et tout d’un coup, ils sont revenus dans le jeu, et ils devraient être là pour rester jusqu’à la fin du chapitre 2 de la saison 5!

Fortnite Chapitre 2 | Saison 5 | Semaine 9 | Emplacements des pièces XP

Il y a 10 pièces XP situées sur la carte Zero Point chaque semaine, et elles sont disponibles en quatre couleurs différentes, vert, bleu, violet et or. L’XP reçu en trouvant ces pièces en fonction de la rareté de leur couleur, donc obtenir la pièce d’or XP vous rapportera beaucoup plus que de trouver les pièces vertes.

Sur les 10 pièces XP sur la carte, quatre sont des pièces vertes, trois sont bleues, deux sont violettes et une seule pièce d’or. Pour ceux qui se souviennent des pièces bleues, vous n’avez plus besoin de casser un objet pour les localiser; ils se reproduisent tous maintenant dans l’eau.

Les pièces vertes valent 5000 XP

Les pièces bleues valent 6500 XP

Les pièces violettes se brisent en plusieurs pièces mais valent au total 10300 XP

La pièce d’or vaut 15000 XP

Total: 75 100 XP

Ci-dessous, vous pouvez voir la carte du point zéro, avec les 10 emplacements. Le cercle du radar est la couleur de la pièce XP. Merci à Fortnite GG pour l’utilisation de la fonction de dessin.

Semaine 9

Emplacements des pièces vertes Pièce n ° 1 – Dirigez-vous juste au sud-est de Pleasant Park, et juste à l’extérieur de la zone se trouvent quelques arbres. Pièce n ° 2 – Allez au Dusty Depot, et dans le coin sud-ouest de l’extérieur, dans un coin de deux murs effondrés se trouve la pièce verte. Pièce n ° 3 – Dirigez-vous vers le sud de Retail Row mais restez sur la route, et comme elle commence à tourner, il y a un groupe d’arbres, la pièce verte se trouve entre ces arbres. Pièce n ° 4 – Allez à Hunter’s Haven, et près de l’appartement de Predator se trouve la dernière pièce verte.

Emplacements des pièces bleues Pièce n ° 1 – Dirigez-vous au sud-ouest du point zéro, et dans la rivière, sous un cristal rose se trouve la première pièce bleue. Pièce n ° 2 – Dirigez-vous vers l’est de Camp Cod, et dans l’eau se trouve la deuxième pièce bleue. Pièce n ° 3 – Dirigez-vous vers le POI Crashed Cargo, et dans l’eau au nord de l’emplacement se trouve la troisième pièce bleue.

Emplacements des pièces violettes Pièce de monnaie #1 – Dirigez-vous au nord de Viking Vessel et à l’est de Stack Stack, et à côté d’une petite cabane et de quelques arbres se trouve la pièce violette. Pièce n ° 2 – Dirigez-vous au sud-ouest de Shanty Town, ou au nord-ouest de Flushed Factory, et dans le marais entre les deux endroits. Entre la grande maison à gauche et le quai à droite, se trouve la pièce violette.

Emplacement des pièces d’or À l’intérieur de LogJam, à gauche du Durrr Burger, en haut dans les poutres, se trouve la pièce d’or.



