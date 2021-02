Fortnite Challenge: Détruisez les flammes dansantes gonflables à la station-service

Maileg Souris dansante dans sa boîte à allumettes, petit frère - 10 cm

The new Dancer Mouse is a new friend in the collection. It is dressed in a nice west and comes in a beautiful matchbox. Product details Item number : 16-0725-01 Size : Little sister / Little brother mouse Height : 10 cm Age: All ages Washing instruction: 30 degrees Material: Cotton / Linen