Fortnite: c’est l’endroit où les héros Marvel sembleraient affronter Galactus

Si nous nous arrêtons un instant dans le maelström de nouvelles et de bruit qui a généré Guerre entre Fortnite et Manzana, on se rendra compte qu’un écho très spécifique peut être entendu rebondir entre les murs du monde du jeu vidéo; celui qui a été généré par l’énorme anticipation qui existe autour de la saison 4 du chapitre 2 de la bataille royale, qui Ce sera un croisement sans précédent avec l’univers Marvel.

Preuve en serait les différents teasers qui Jeux épiques a été publié pour le jeu sous la forme de pages d’une bande dessinée qui peut être vue dans la salle du Battle Pass; Ceci étant une histoire qui nous présenterait un conflit entre les personnages de Fortnite et merveille contre la très Galactus. Et c’est cela, selon une série de fuites qui ont été effectuées par le fuyant de la communauté des joueurs connu sous le nom de Merl, déjà nous saurions dans quelle zone de la carte, plus ou moins, les personnages de l’univers de la bande dessinée feraient leur apparition.

Si on fait attention à l’image qui a été partagée par le dataminer, on observera que la petite colline sur laquelle les héros feraient une apparition se situe quelque part au nord de Plateforme Patituerta et à l’est de Marais collant, ce qui nous laisse avec les coordonnées approximatives suivantes:

Cependant, nous devons nous rappeler que nous sommes confrontés à une fuite qui n’a pas été partagée pour le moment par des sources officielles liées au jeu, donc le mieux que nous puissions faire pour le moment est restez à l’écoute pour les prochaines étapes de Fortnite pour vérifier le degré de véracité de ces informations.

